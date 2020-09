BMW X5 met atmosferische V8 is een beetje vreemd - Autoblog.nl

Maar is de BMW X5 met atmosferische V8 ook de moeite waard?

De afgelopen jaren hebben we afscheid moeten nemen van een groot aantal klinkende namen. In veel gevallen was General Motors de schuldige, uiteraard. Check hier alle merken waar ze geen succes van hebben weten te maken. Maar er zijn ook een groot aantal merken bijgekomen. Nieuwe uitdagers die het beter denken te weten dan de gevestigde orde.

Het bekendste voorbeeld is natuurlijk Tesla. Het Amerikaanse EV-merk heeft lak aan conventies (zonder op een magere cabaratier te zitten met een kikvorsman-pak aan) en heeft de autoindustrie flinkt weten te verassen. Dat niet alleen, de EV-pionier is uitermate succesvol. Daar moeten meer merken van kunnen profiteren. Toch?

BMW X5 met atmosferische V8

Daarom schieten de nieuwe uitdagers als paddenstoelen uit de grond. Een partij om rekening mee te houden is VinFast. Dit is een bijzonder serieuze partij. De ontwerpen van de auto’s komen van de hand van Pininfarina. Qua techniek werken ze onder meer samen met BMW. Dat zien we aan de meest prestigieuze Vinfast tot nu toe, de Vinfast President. Kort door de bocht is het een BMW X5 met atmosferische V8.

Niet de nieuwste

De Vinfast President is overigens niet gebaseerd op de allernieuwste BMW X5, de ‘G05’. De auto is gebaseerd op de BMW X5 van de vorige generatie, de ‘F15’. Toevalligerwijs hadden we het gisteren nog even in dit lijstje van modellen die een generatie ouder zijn. De F15 is namelijk eigenlijk gewoon een E70. De basis van deze Vinfast President komt dus uit 2007.

Niet van BMW

Aangezien we de term ‘BMW X5 met atmosferische V8’ bezigen, lijkt het vrij logisch om te kunnen concluderen waar de motor vandaan komt, BMW. De X5 (E70) is immers geleverd met turboloze V8 (de 4.8is). Maar nee, de motor komt van General Motors vandaan. De motor is een EcoTec3 motor, een 6.2 liter V8 met 420 pk en 624 Nm.

Interesse in zo’n nieuwe BMW X5 met atmosferische V8? Dan zul je snel moeten emigreren naar Vietnam. De Vinfast President wordt namelijk alleen verkocht in Vietnam. Ook is de oplage beperkt: er worden slechts 500 exemplaren van de Vinfast President gemaakt. De prijs is niet mals: een kleine 140.000 euro, omgerekend.