Jaguar maakt prijs van de F-Type V8 bekend

De prijs van de 2,0-liter viercilinder F-Type maakte Jaguar eerder bekend en is 91.300 euro. De 5,0-liter V8 met compressor is dus iets duurder. Wie had dat nou gedacht…

Al sinds het uitkomen van de vernieuwde F-Type, heeft deze schrijver er een stuk over willen tikken. Want waar iedereen een fan lijkt te zijn van de facelift, is deze wat mij betreft mislukt. De eerste F-Type had een hele eigen smoel, met van die leuke koplampen die altijd opgewekt keken. Maar de facelift? Dat zijn gewoon koplampen van een Ford Mondeo. There, I said it.

Zeg het maar, is dit een F-Type koplamp of zie ik spoken?

Goed, terug naar de kern van dit artikel. Want behoor jij tot de overgrote meerderheid die deze facelift wél geslaagd vindt? Goed nieuws, Jaguar heeft vandaag laten weten hoeveel die gaat kosten. En het is uiteraard vrij veel geld.

De instapprijs maakte Jaguar bij de aankondiging van de facelift meteen bekend: die is 91.300 euro. En dat boeit niemand, want zo’n Jag wil je – net als een Mustang – niet kopen met een viercilinder. Niet dat er iets mis is met de specs. Een vermogen van 300 pk en nul-naar-honderd in 5,7 seconden is meer dan prima voor op de weg. Maar voor het hart? Nee, sorry.

Dat hart wil natuurlijk de 5,0-liter supercharged V8. Deze motor is er in twee smaken: eentje met 450 pk en het topmodel met 575 pk. Het 450 pk-model is tevens leverbaar met achterwielaandrijving en vierwielaandrijving, bij het topmodel gaan alle paarden naar alle vier de wielen. De P450 RWD kost je 145.510 euro, de AWD-versie 155.000 euro. En dat topmodel? Maar liefst 182.560 euro. Veertig euro goedkoper dan twee viercilinder-F-Type’s.

Porsche 911

Kijken we naar de concurrentie van de V8-F-Type, dan komt qua prijs de 911 Carrera in de buurt. Deze kost je minimaal 143.200 euro. Dit basismodel heeft een 3,0-liter zescilinder die 385 pk naar de achterwielen stuurt. Nul-naar-honderd is binnen 4,2 seconden gedaan, de topsnelheid is 293 km/u.

BMW M850i

Gaan we kijken naar de prijs van het topmodel van de F-Type, dan komt deze BMW M850i xDrive in beeld. De 4,4-liter V8 stuurt 530 pk en 750 Nm koppel naar alle vier de wielen. De honderd kilometer per uur haalt deze BMW in 3,7 seconden. Deze M850i kost 175.413 euro.