Hoera! Nederland heeft (bijna) de veiligste wegen

De foto is een uitzondering.

Op het gebied van verkeersveiligheid doet Nederland het niet onaardig. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Europese Commissie, die onderzoek deed naar het aantal verkeersdoden binnen de Europese Unie.

Ten eerste blijkt dat Europa per definitie geen verkeerde plek is om te leven, als je vaak deelneemt aan het verkeer. Volgens de World Health Organisation (WHO) stierven er vorig jaar wereldwijd 1,3 miljoen mensen op de openbare wegen. Binnen de EU stierven er slechts 25.300 weggebruikers. Gemiddeld zijn dit 49 doden per één miljoen inwoners, terwijl er wereldwijd per miljoen liefst 174 doden vielen. Een enorm verschil. Daarnaast daalde het totaal aantal overleden weggebruikers in 2017, net als in 2016, met 2 procent.

Kijken we naar de specifieke landen binnen de EU, dan zien we dat Zweden aan kop gaat. In het Noorden stierven er gemiddeld 25 mensen per miljoen inwoners. Het Verenigd Koninkrijk volgt op de voet met 27 fatale incidenten, terwijl Nederland er 31 noteert. Je zou dus kunnen zeggen dat we technisch gezien de tweede positie hebben, in plaats van de derde. De top vijf wordt voltooid door Denemarken en Ierland, die respectievelijk met 32 en 33 doden per miljoen inwoners te maken hadden.

Aan de andere kant van het spectrum vinden Bulgarije en Roemenië, die met respectievelijk 96 en 98 doden per miljoen inwoners ruim drie keer slechter waren dan Nederland. Om een persoonlijke draai aan het verhaal te geven, in Letland ligt het gemiddelde jaarlijkse dodental op 70 per miljoen inwoners. Dat wordt dus interessant als ik er volgende week een stukje ga toeren. Ik pak mijn helm vast.

Hoewel nog niet alle landen op het juiste spoort zitten, geeft de Europese Commissie aan goede hoop te hebben voor de toekomst. Het doel was om tussen 2010 en 2020 het aantal verkeersdoden te halveren. Dit betekent dat er binnen de EU slechts 31 doden per miljoen inwoners moeten vallen. Voorlopig lijkt het ietwat hooggegrepen. Aan de andere kant, het is beter om een ontzettend ambitieuze doelstelling op een haar na te missen, dan een eenvoudige doelstelling maar net in de buidel te steken.

Beeld: gecrashte Audi S8 uit DIT artikel.