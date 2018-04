Dit is de nieuwe hybride van Lamborghini!

Dus toch...

Enkele jaren geleden kwam Lamborghini op de proppen met de Asterion. We hebben soms gemixte gevoelen over auto’s met elektro-goodies en dat gold ook in het geval van de Asterion. Leuk dat de auto 910 pk kon leveren, maar je moet wel 250 kilo aan accu’s door elke bocht heenslepen. Nou ja, voor een comfortabele ‘GT’ zou je dit compromis wellicht kunnen sluiten…

Dankzij de looks van de auto met elementen die doen denken aan de Espada, het prestatiepotentieel én de spotgoedkope CO2-tax die de Asterion met elkaar zou verenigen, werden we uiteindelijk toch best wel warm van de auto. Maar helaas, ondanks eerdere uitspraken die op het tegendeel wezen, schoot voormalig Lamborghini-baas Stephan Winkelmann de milieuvriendelijke stier toen puntje bij paaltje kwam naar de eeuwige jachtvelden. De tijd was nog niet rijp voor een elektro-Lambo.

Maar als een donderslag bij heldere hemel, is ‘ie er nu alsnog. In samenwerking met het Italtechnology brengt Lamborghini niet één, maar direct twee nieuwe hybrides op de markt. Eentje is er bedoeld voor de weg en de andere voor offroad-escapades. De elektromotor is in beide gevallen goed voor een actieradius van 145 kilometer en het opladen van de accu duurt vier uur. De rest van de power zal moeten komen uit je eigen spiermassa. Het systeemvermogen is daarmee vooral afhankelijk van hoe vaak je naar de sportschool gaat. Sinds kort biedt Lambo trouwens ook een fiets aan zonder elektro-goodies. Dat is de geijkte optie voor de echte puristen die met zo min mogelijk onnodige balast een bocht in willen duiken.

Opdat je je nieuwe Lambo niet kwijt raakt aan het dievengilde, zijn de nieuwste e-bikes voorzien van een alarmsysteem. Het palet aan lakkleuren bestaat uit een selectie van kleuren die je ook op je Huracan, Aventador of Urus kan aanvinken en wordt verzorgd door de Ad Personam divisie. Dankzij een gebrek aan CO2-tax zijn de fietsen direct de goedkoopste producten uit de Lambo-range: de vanafprijs bedraagt 14.500 Euro.