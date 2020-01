Gelekt! Volkswagen Arteon als shooting brake

Een lange en ruime Volkswagen in een bijzondere verpakking.





De Volkswagen Arteon staat al een tijdje in de prijslijsten, maar wil in elk geval in Nederland nog niet echt aanslaan. Niet zo gek ook, want het model kost bijna 50 mille. En voor dat geldbedrag is er zoveel te kiezen dat de Arteon niet op de eerste plaats kom te staan bij veel mensen.

Misschien dat een andere carrosserie-variant wel je aandacht trekt? Wat dat betreft is deze shooting brake interessant te noemen. Het is niet een of ander knutselproject van een coachbuilder, maar een nieuwe model van Volkswagen. De onthulling moet nog plaatsvinden. Echter zijn er al stiekem kiekjes gemaakt van een exemplaar in een fabriek van Volkswagen.

Kijk niet hoopvol uit naar de release van dit model. De shooting brake is, voor zover bekend, speciaal voor de Chinese markt. Er is geen indicatie dat deze auto ook naar Europa gaat komen. Ze noemen het in China de Volkswagen CC Travel Edition.

De foto’s zijn via diverse Chinese media, waaronder Autohome, naar buiten gebracht. De plaatjes zouden zijn geschoten in de Changchun fabriek in het Aziatische land. De auto is ontwikkeld door Volkswagen in samenwerking met de Chinese partner FAW. Met dit lek lijkt een officiĆ«le aankondiging niet meer ver weg.