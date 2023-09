Verslag: de tweede Collecting Cars Coffee Run in Zaandam

Het was zaterdag weer een leuk ochtendje auto’s kijken.

Zoals we van te voren al hadden aangekondigd stond er afgelopen zaterdag een gave automeeting op de planning: een Coffee Run van Collecting Cars. Deze meetings worden wereldwijd georganiseerd en nu was het voor de derde keer tijd voor een editie in Nederland.

Nadat de eerste Nederlandse Coffee Run plaatsvond in Zandvoort was Hemkade 48 in Zaandam nu voor de tweede keer het toneel voor het evenement. Wij van Autoblog waren ook weer vertegenwoordigd en bovendien was er ook een behoorlijk aantal Autoblog-lezers aanwezig, die gehoor hadden gegeven aan de oproep.

De weergoden waren ons wederom erg gunstig gezind. Sterker nog: achteraf gezien lijkt het de laatste echte zomerdag te zijn geweest. Mede daardoor was er een hele mooie opkomst: autoliefhebbers waren in grote getale naar Zaandam gekomen, met auto’s variërend van een Volvo 850 T5-R tot een Lamborghini Diablo.

Om even een paar hoogtepunten te noemen: er was bijvoorbeeld een BAC Mono aanwezig (waar er maar twee van zijn in Nederland) en een heuse Ferrari 250 GT Cabriolet Pininfarina Series II. Degenen die meer hebben met bereikbare auto’s kwamen ook aan hun trekken: gave hot hatches en youngtimers waren er ook genoeg.

Verder zouden we zeggen: bekijk vooral de foto’s om te zien wat voor lekkers er allemaal aanwezig was en om de sfeer een beetje te proeven. En mocht je balen dat je er niet bij was: er komt vast wel weer een vervolg.

Foto’s: Leon Bousie/Rauwworks

