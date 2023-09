Meerderheid Tweede Kamer wil benzine niet nóg duurder maken

De meerderheid van de partijen vindt dat het toch een beetje te gortig wordt met de brandstofprijzen.

Als je het nog niet was opgevallen: de brandstofprijzen zijn op dit moment aan de hoge kant. Dat is voor niemand leuk, maar voor sommige mensen is het écht vervelend. Zoals we vanochtend schreven komen er namelijk behoorlijk wat mensen financieel in de knel door de dure brandstof. En dan moet de accijnsverhoging nog komen…

Deze accijnsverhoging (de tweede) staat gepland voor 1 januari en dit betekent dat een liter benzine nog eens 21 cent duurder wordt. Voor diesel staat een prijsverhoging met 13,5 cent te wachten. Geen vrolijk vooruitzicht voor mensen die nu al krap bij kas zitten.

Gelukkig bestaat er nog een kans dat de accijnsverhoging niet doorgaat. Sterker nog: een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat een puik plan. Daar is nog niet over gestemd, maar dit blijkt wel uit een peiling van RTL Nieuws.

Uit een rondvraag blijkt dat de VVD, PVV, SP, BBB, Forum, Denk, Fractie Den Haan, BVNL en JA21 allemaal tegen de accijnsverhoging zijn. “Deze prijzen zijn totaal onacceptabel,” aldus de heer Wilders. “Mensen gebruiken de auto niet alleen voor het plezier, maar zijn er ook van afhankelijk”.

Als de accijnsverhoging geschrapt wordt betekent dit natuurlijk wel dat de overheid een hoop geld misloopt. Het zou gaan om een bedrag van zo’n €1,2 miljard. Dat moet ergens vandaan komen. Maar dat is volgens Sofie Hermans van de VVD geen probleem: er ligt nog geld op plank bij het Nationaal Groeifonds.

Als het goed is zullen we hier woensdag en donderdag meer te horen krijgen over het wel of niet doorgaan van de accijnsverhoging. Dat zijn namelijk de woensdag en donderdag ná de derde dinsdag van september, wat betekent: Algemene Beschouwingen.