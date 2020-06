Rekenkamer verzet zich tegen fiscale stimulans elektrische auto’s

Ook bedrijfswagens krijgen er van langs in een rapport over de fiscale voordelen op elektrische auto’s.

Duur hè, een nieuwe auto kopen. Auto’s zijn sowieso al niet de meest goedkope vervoersmiddelen, maar in Nederland wordt het wel extra bont gemaakt met zaken als BPM. Omdat het een luxebelasting is worden vooral auto’s met hoge emissies ‘aangepakt’, maar ook voor lage uitstoters moet je altijd nog een extra bedragje achterlaten.

Uitzonderingen

Uitzonderingen vormen de regel en ook in dit geval. Je kunt namelijk om BPM heen, onder de voorwaarde dat je kiest voor een elektrische auto, of in ieder geval eentje zonder uitstoot. Dan betaal je alleen voor de auto. En een beetje btw natuurlijk.

Wat ook een slok op een borrel scheelt: je auto registreren als bedrijfswagen. Dat kan niet (meer) met elke auto en is dan ook vooral gericht op bestelbusjes. Veel bedrijven kunnen immers niet zonder een bus. Of een SUV waar je normaal je blauw aan betaalt.

Beren op de weg

De Algemene Rekenkamer (wij houden het bij Rekenkamer) deed waar ze goed in zijn: taal rekenen. Een publicatie genaamd Autobelastingen als Beleidsinstrument geeft wat inzicht in hun conclusies. Simpel gezegd: de Rekenkamer ziet wat beren op de weg in de huidige fiscale voordelen voor elektrische auto’s.

Hun conclusie zegt min of meer dat de elektrische auto gebruiken om CO2 te verminderen te duur is. Daarmee wordt bedoeld dat het de vraag is hoe veel effect het heeft, in relatie tot wat het de overheid kost. Ook stelt de Rekenkamer dat het ietwat oneerlijk is dat de voordelen voor elektrische auto’s vooral zakelijk hun vruchten afwerpen. Een verkleining voor de kloof tussen zakelijk en particulier zou ook helpen.

Bedrijfswagens

Er wordt ook nog even een vingertje gewezen naar de bedrijfswagens. Het idee is goed, maar omdat de meeste bestelwagens nog op diesel rijden (en omdat grapjassen nog steeds vrij veel Dodge RAM’s, Ford F-150’s en/of omgebouwde SUV’s als bedrijfswagen registreren) heeft deze sector relatief veel invloed op de CO2-uitstoot. De Rekenkamer stelt dat gelijkwaardige regels moeten gaan gelden voor bedrijfswagen, om ook hier te stimuleren om voor elektrische versies te kiezen.

Kortom: de fiscale voordelen voor elektrisch rijden kunnen wat bijstelling gebruiken. Die van bedrijfswagens ook. De Rekenkamer adviseert vooral de overheid hierin, die moeten natuurlijk het besluit maken.

Image-credit: een elektrische Land Rover, gespot door @bo78 op Autojunk.