Jessi Combs officieel snelste vrouw ter wereld

Jessi Combs krijgt postuum toch nog het record voor snelste vrouw ter wereld in handen.

Snelheidsrecords voor auto’s: het vereist lef in grote getale. In theorie doet de engineering van de auto al het werk, maar iemand moet toch even zichzelf aan de brute kracht van hoge snelheden en kolossale G-krachten onderwerpen. Het klinkt zo makkelijk, maar een groot deel van de mensen durft niet eens in de Python in de Efteling.

Ongeluk

Waarom het een gevaarlijk klusje is, bewees Jessi Combs. De Amerikaanse wilde haar eigen snelheidsrecord verbreken op 27 augustus 2019. Als op snelheden van boven de 800 km/u iets mis gaat, dan is het ook klaar. Het ging mis, en het was inderdaad klaar: Combs moest de recordpoging met haar leven betalen. Ze werd 39 jaar oud.

Niet het einde

Combs viel goed in de smaak bij het volk en volgens velen is er dan ook een grootheid heengegaan. Om de pijn wellicht iets te verzachten, zijn de metingen van die dag wel opgestuurd naar het Guinness Book of World Records. Er is immers een geldige snelheid van meer dan 800 km/u geklokt en dan kom je gevaarlijk dichtbij het huidige record. Dat werd namelijk gezet door Kitty O’Neil in 1976 en was 825 km/u.

Nieuw record

En voor de vele mensen die Jessi Combs missen: ze is officieel de snelste vrouw ter wereld. Het record is goedgekeurd en met 841,338 km/u was ze sneller dan O’Neil. Helaas kan ze het record niet in handen nemen, maar het nageslacht en/of de fanschare kan er zo hopelijk vrede mee hebben. Helemaal vanwege uitspraken die al gedaan zijn, in de trend van: ‘ze heeft ons verlaten terwijl ze de snelste ter wereld was’. Het brengt haar niet terug, maar je moet er het beste van maken.