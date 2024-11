De toekomst? Shell benzinestation verandert in Tesla Supercharger station

Aiaiai, slecht nieuws voor de liefhebber van dinosap. Zien we de toekomst voor ons in dit Shell station dat nu veranderd is in een Tesla station?

De aanblik van een Shell Station geeft voor ondergetekende nog altijd een beetje een warm gevoel van binnen. Dit is de plek waar onze favoriete metgezel weer wat nieuw voer kan krijgen. De familaire geur van benzine. Het stickertje op de V Power dat belooft dat er ondanks het dreigement van E5 geen plant in de peut zit. De zweem van iets te oude en te duur betaalde roze Cadillacs in het winkeltje. Het is het these are my people gevoel. Hoewel het feit dat dankzij GroenLinks het nu niet meer een Nederlands bedrijf is, een beetje steekt.

Nog meer steekt het echter om te zien welk een verloedering er plaats heeft gevonden in Cordoba, Spanje. Daar is de Coquille St. Jacques zomaar vervangen door het ietwat kille Tesla-logo. Alsof Elon Musk nog duidelijker moest maken dat hij langzaam de wereld overneemt, heeft Tesla klaarblijkelijk een Shell station gekocht en die omgebouwd tot Supercharger Station. Cause the times…they are…a changing.