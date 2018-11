Verstappen: “ik heb geen spijt van duwpartij Ocon”

We hoeven niet te zeggen dat hij niet moet veranderen, want dat is hij toch niet van plan.

Taakstraf of niet, Max Verstappen heeft nog altijd geen spijt van zijn fysieke reactie tegenover Esteban Ocon na afloop van de Grand Prix van Brazilië. Dit heeft de Nederlander laten weten in aanloop naar en tijdens de persconferenties, voorafgaande aan de Grand Prix van Abu Dhabi.

Voordat de persconferenties vanmiddag aanvingen, werd Max Verstappen ondervraagd door de grote schare journalisten en daaruit bleek al dat de Nederlander zijn gedachten over het incident buiten de auto niet had veranderd. Formule 1-journalist en joviaal persoon Will Buxton tweette na zijn gesprek met Verstappen bijvoorbeeld het volgende: “Tell you what. Max ain’t over it. Not one bit. Doubled down on it being intentional on Ocon’s part. Blimey.”

In de officiële persconferenties, die kort daarna begonnen, kon Max Verstappen hierover alle onduidelijkheid uit de wereld helpen. Verstappen maakte goed gebruik van zijn spreektijd en ging nogmaals gedetailleerd in op het incident naast, maar ook op de baan. Nadat Max gevraagd wordt over zijn huidige kijk op het voorval, legt hij duidelijk uit waarom hij zich in Brazilië zo liet gaan op de weegschalen.

“[…] I was after an apology and I got a bit of a different response. We are all emotional and at the time I had lost a victory so I think from my side I was really calm. It could have been much worse. And what do you expect me to do? Shake his hand and say ‘thank you very much for being second instead of first’? I think it is quite a normal response.” “You guys don’t hear what is said on the scales, you just see me pushing. But if you understand the whole conversation you will see it as a bit different. Ocon said something I didn’t expect to hear. It doesn’t matter what it was at the end of the day because it clearly pissed me off.”

Hoewel dat laatste niet helemaal waar is en we eigenlijk nog steeds graag willen weten hoe de desbetreffende woordenwisseling precies is verlopen, is het begrijpelijk dat Max nog steeds teleurgesteld is over het feit dat Ocon hem in zekere zin de zege heeft ontnomen. Dat gezegd hebbende, Verstappen zelf heeft natuurlijk ook een aandeel gehad in het ongeluk, daar hij de op dat moment veel snellere Ocon absoluut geen ruimte gunde. Ook hierover houdt Verstappen voet bij stuk door te beweren dat hij niets aan zijn acties zou veranderen, zelfs als het om het kampioenschap ging.