Lezersvraag: een passende taakstraf voor Max Verstappen?

U verzint het maar.

Een wijs man zei ooit: “it ain’t over until the fat lady sings” en geen gezegde lijkt beter te passen bij de situatie waarin Max Verstappen zich gisteren bevond, net voordat hij door Esteban Ocon van de baan werd geveegd.

De Fransman probeerde zichzelf te ‘unlappen’ door de Nederlander in te halen, maar omdat de leider in de wedstrijd hem geen ruimte gaf, eindigden beiden met de neus in de verkeerde richting. Na afloop van de wedstrijd ging Verstappen in parc fermé verhaal halen bij zijn oud Formule 3-rivaal. Het geduw dat daarbij kwam kijken, leverde Max vervolgens niets minder op dan een heuse taakstraf. Dit terwijl we in het verleden veel ergere opstootjes hebben gezien. Verdiend of niet – en daarover zijn de meningen weinig verdeeld – hij zal deze straf uit moeten zitten.

Het Openbaar Ministerie definieert een taakstraf als volgt: “Een taakstraf is een straf die bestaat uit het verrichten van een opgelegde taak. De veroordeelde moet gedurende een bepaalde tijd onbetaalde arbeid verrichten, zoals onderhoudswerk of schoonmaken Ook bekend als werk- of leerstraf, dienstverlening of alternatieve straf. De taakstraf komt in de plaats van onvoorwaardelijke gevangenisstraf van hoogstens zes maanden.“

Nu zal de FIA niet exact dezelfde definitie hanteren, maar dit neemt niet weg dat Verstappen binnen nu en zes maanden voor twee dagen lang het zweet uit zijn naad zal moeten werken. Onbetaald, welteverstaan. Nu kunnen wij doodleuk zeggen dat hij toiletten moet gaan poetsen in de lokale GGD, bladeren moet gaan rapen in dit vreselijke herfstweer of een groep geestelijk gehandicapten moet assisteren, maar dat is helemaal niet interessant. We leggen hem liever bij jullie neer: wat is nu een passende taakstraf voor Max Verstappen?