Mercedes GLC 63 S pakt ‘Ringrecord af van Alfa Romeo [met video]

Het moest zo zijn.

Duitse autofabrikanten zijn overduidelijk zuur over het feit dat zij niet altijd de snelsten zijn op eigen terrein. Het algemene ronderecord op de Nurburgring Nordschleife werd eerder dit jaar van ze afgepakt, toen Lamborghini met de Aventador SVJ vlugger was dan de nieuwe 911 GT2 RS. Net voordat de baan werd afgesloten deed Porsche met een lichtelijk aangepaste versie van diezelfde auto opnieuw een recordpoging, met succes als gevolg. Mercedes-AMG, dat eerder beweerde dergelijke records niet meer na te streven, doen dit nu alsnog met de GLC 63 S.

Mercedes-AMG heeft daarmee het ronderecord voor SUV’s afgepakt van de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. De rappe Italiaanse koets vestigde het record afgelopen herfst en plaatst zich daarmee boven concurrenten als de Range Rover Sport en de Porsche Cayenne Turbo S. Hoewel Skoda ons in de tussentijd nog op het verkeerde been heeft geprobeerd te zetten door in een slakkentempo een compleet nieuw record te verzinnen, is Mercedes-AMG voor enkele maanden nu recordhouder.

De GLC 63 S is recentelijk door de Groene Hel gesprint in een tijd van 7:49,3 minuten. Met deze tijd heeft de krachtigste versie van de GLC welgeteld twee seconden van het record van de Stelvio weten te schaven. De Italiaan had ongeveer 7 minuten en 51 seconden nodig om het bijna 21 kilometer lange circuit te tackelen. Dit terwijl de Stelvio evenveel vermogen heeft als de GLC 63 S.

Overigens doet Mercedes-AMG geen moeite de onboard beelden achter de hand te houden, want direct bij aankondiging van het record delen ze de rit.