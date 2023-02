Verstappen in zijn eentje goed voor extra fans

Dankzij Verstappen komen er tenminste extra fans bij! Doet ‘ie goed!

De Formule 1 is een beetje een aparte sport. Er zit namelijk een mechanisch aspect aan. Hoe goed de coureurs ook mogen zijn, de potentie wordt in veel gevallen beperkt door het materiaal waarin ze rijden. Dit zorgt er voor dat er af en toe een wereldkampioen is in een superieure auto die het in een andere auto nooit voor elkaar kreeg.

Heel erg begrijpelijk allemaal, maar het is wel lastig aan een neutraal persoon duidelijk te maken wat er nu zo leuk is aan de F1. Volgens de grote baas van de Formule 1, Stefano Domenicali, zorgt Max Verstappen er in zijn eentje voor dat er een hele horde fans bij zijn gekomen. Dat zegt hij een interview met De Telegraaf.

Verstappen goed voor extra fans

Dan zou je denken dat het voornamelijk Nederlandse fans zijn. Dat is niet helemaal het geval. Ja, er kijken een hele hoop Nederlanders naar de Formule 1. Vorig jaar heeft 1 op de 2 Nederlanders een F1-race gekeken!

Er waren namelijk 9 miljoen unieke kijkers in totaal in 2022. Maar volgens Domenicali zorgt Max Verstappen ervoor dat er wereldwijd meer fans bij zijn gekomen.

Het is natuurlijk een lange tijd de grote Lewis Hamilton-show geweest. Wat hij gepresteerd heeft is bijna ongekend. Wel is het zo dat er nauwelijks een strijd was met Lewis in de Mercedes. Alleen in 2016 en 2021 had Lewis Hamilton echt strijd voor de wereldtitel moeten leveren.

Meer wereldsterren nodig

Domenicali vindt dat de Formule 1 meer wereldsterren nodig heeft. Op dit moment zijn dat er twee, volgens hem: Lewis Hamilton en Max Verstappen. Dat is ook een van de redenen waarom de hogere heren van de F1 per se wilde dat Max Verstappen ook deel ging nemen aan Drive to Survive.

De afgelopen twee jaar was Verstappen namelijk niet aanwezig in de nogal gescripte documentaire waar men strijd, spanning en sensatie zoekt die er eigenlijk niet is.

Nu we het toch over Drive to Survive hebben: wat vind Verstappen er nu eigenlijk van? Dat laat hij weten aan GPBlog. Dit seizoen heft Verstappen een interview van een halfuur gegeven. Daar moeten ze dan bij DTS iets van gaan maken.

Verstappen weet overigens niet of hij het programma ook gaat bekijken. Als wereldkampioen vindt Max wel dat hij deel moet nemen aan de show, maar kijken is dus een tweede. Echt een fan lijkt hij dus niet te zijn.

