Lotus sedan op komst, de Omega krijgt een opvolger

De nieuwe Lotus sedan zal nog sneller worden dan de Omega, dankzij minimaal 600 pk!

De coolste sedan van de jaren ’90 is de Lotus Omega. Natuurlijk, de BMW M5 en Mercedes-Benz E500 waren ook tof. Maar de Lotus was toffer en sneller. Sterker nog, anno 2023 is het nog steeds een heel erg snelle auto.

Tot een opvolger kwam het nooit. De Lotus Omega werd in 1993 geproduceerd. Daarna kwam er wel een nieuwe generatie Opel Omega, maar geen snelle versie. Desondanks is de Omega B de favoriete auto van @jaapiyo.

Lotus is altijd een kleine fabrikant geweest. Het merk deed vooral waar het goed in is: sportwagens bouwen. Daarnaast was Lotus ook een ontwikkelings- en consultancybedrijf voor andere fabrikanten.

Als het gaat om onderstellen afstemmen, staat Lotus op eenzame hoogte. In de jaren heeft Lotus geholpen met sportiever maken van sedans, maar tot een eigen sedan kwam het niet. Tot nu! Want er komt een Lotus sedan aan. Dat meldt Autocar.

Opvolger

Daarmee krijgt de Lotus Omega eindelijk een opvolger. Het is niet zo dat de nieuwe Lotus sedan een grote Opel sedan is die ze onder handen nemen. Nee, Lotus is namelijk bezig met een eigen sedan. Nu de Britse sportwagenfabrikant onderdeel is van Geely, kunnen ze ook gebruik maken van veel meer techniek.

Uiteraard gaat de nieuwe Lotus Omega niet Omega heten. Op dit moment gebruikt men de naam ‘Type 133’, maar dat is een modelcode. De naam Envya circuleert, maar Lotus bevestigt dat die naam het sowieso niet wordt. Wel zal de naam beginnen met een ‘E’, zoals het een echte Lotus betaamt.

Lotus Eterne concept uit 2010, de Britten zijn al langer met het idee bezig van een Lotus sedan.

De Lotus Omega-opvolger maakt gebruik van de basis waar de Polestar 5 ook op staat. Die Polestar-versie komt een jaar later op de markt, in 2024. De nieuwe Lotus sedan staat voor dit jaar op de planning. De auto zal rechtstreeks concurreren met de Porsche Taycan. Ondanks dat de Polestar 5 van dezelfde basis gebruik maak, zal de Lotus-derivaat veel sportiever zijn.

Techniek Lotus sedan

Qua techniek is het nog eventjes aftasten. Het lijkt aannemelijk dat de motoren uit de Lotus Eletre ook beschikbaar komen voor de elektrische sedan van Lotus. Of de topper uit de lijn – die 890 pk sterke versie – ook beschikbaar komt, is niet zeker. Wel is het zeker dat 600 pk het minimum is.

Bij Lotus begint het dus bij een concurrent voor de Taycan GTS. Of het een succes wordt, gaat ook afhangen van de prijs en uitrusting. De Porsche is tof, maar behoorlijk prijzig. Zeker als je een beetje vermogen, actieradius en opties wenst.

De Lotus Eterne, de grote SUV van het merk

Qua design laat Peter Horbury (de Lotus-designer) weten dat het herkenbaar een Lotus zal zijn, maar dat het niet een lage Eterne wordt. Volgens hem is niet iedereen in een gezin een tweeling, drieling of vierling.

Er is dus ruimte voor een eigen gezicht. Ook zo’n zin in een Lotus sedan? Dan moet je nog hekel eventjes geduld hebben. De auto staat gepland voor de zomer van 2023.

