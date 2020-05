Verstappen: “Niet van plan ooit te vertrekken bij Red Bull”

Als het aan Verstappen ligt is vertrekken bij Red Bull geen thema.

Hij heeft misschien een beetje concurrentie van Hamilton en Leclerc, maar stiekem is Max Verstappen gewoon de hottest property in de F1. De pure snelheid was er altijd al, maar de laatste seizoenen toont Max ook enorme consistentie. Waar hij vroeger misschien nog iets te vaak gung-ho kablabber ging, rijdt Max nu meestal de resultaten naar huis. Onder die puike resultaten zitten inmiddels ook acht overwinningen. En ja, dan weet je in de F1 dat het tijd wordt…

Tijd voor Ferrari. De scharlaken rode bolides, de emozione, de groots(t)e geschiedenis en een evengroot salaris, dat is traditioneel wat op de besten uit de sport wacht na bewezen klasse. Zo’n opstapje bij een team als Benetton, McLaren of Red Bull is leuk, maar op een gegeven moment is het tijd voor het echte werk. Goed, Ferrari heeft nu Sainz twee jaar vastgelegd. Verstappen heeft immers toch een deal tot en met 2023 bij Red Bull. Maar daarna volgt het onvermijdelijke, toch?

Nou misschien niet. In een vraaggesprek met radio-DJ Wietze, die ooit een dolk in zijn rug kreeg van zijn mattie Mattie, betuigt Max zijn liefde aan Red Bull. Als Wietze onze Max vraagt of hij Red Bull eeuwig trouw zal blijven, bouwt Max even de spanning op met een stilte. Maar dan komt toch het hoge woord eruit:

Ja. Ik blijf bij Red Bull. Althans, het is niet de insteek om er ooit weg te gaan. Max Verstappen, kleinzoon van Frans

Oké, het is niet per se de tekst die Max’ dinnetje Dilara wil horen als ze Max vraagt of hij eeuwig bij haar blijft. Maar het is toch op zijn minst een intentieverklaring van Max Emilian. Geloof jij er wat van? Of is Max gewoon een player die als puntje bij paaltje komt alsog die Italiaanse schone schaakt? Laat het weten, in de comments!