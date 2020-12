Verstappen: "Je moet ze een beetje nerveus maken" - Autoblog.nl

Max Verstappen doet een boekje open over zijn winnende race.

Max Verstappen won vanmiddag voor de tiende keer in de F1. Daarmee heeft hij nu één keer meer gewonnen dan Valtteri Bottas, die vanaf 2017 negen maal wist te winnen voor Mercedes. De winst voor Verstappen was een mooie opsteker, in een anderszins saaie race voor de neutrale fans. Om eerlijk te zijn was het verder gewoon een snorefest vandaag, zoals we dat helaas wel vaker zien op een aantal Tilke-banen.

Misschien had Max Verstappen zelf dat ook wel door, want richting het einde van de race begon hij opeens over de radio te roepen dat zijn banden enorm aan het oscilleren waren. Eerder zei hij al dat hij vermoedde het einde niet te kunnen halen op zijn set banden. Zoals we al optekenden in het verslag van de race, kennen we deze uitlatingen normaal gesproken van Lewis Hamilton. Of Verstappen zijn rivaal bewust parodiëerde weten we niet. Wel zei Verstappen achteraf bij Ziggo dat hij met zijn opmerking ‘de anderen’ alleen een beetje nerveus wilde maken:

Ik kon de banden makkelijk managen. Dat was het belangrijkste. Na de Safety Car hadden we een hele lange stint. Je moet de anderen dan een beetje nerveus maken. Het was allemaal niet dramatisch. Max Verstappen, trolleert iedereen de moeder

De geniepige geinponem was duidelijk in zijn nopjes met de onverwachte zege. Bij Mercedes daarentegen waren de druiven zuur. Toto Wolff gaf na de race aan dat zijn renstal vandaag ‘keihard verslagen’ is. Lewis Hamilton voegde er aan toe dat hij zich nog nooit zo slap heeft gevoeld na een race.

We verwachten echter dat Mercedes volgend jaar weer op volle kracht kan aantreden en het dan nog vaak over marginale banden, hoog oplopende temperaturen en potentiële versnellingsbakproblemen zal hebben. Of Max dat dan ook leuk vindt, wagen we te betwijfelen. Waarvan akte.