Niemand wil meer een Tesla Model X of Tesla Model S - Autoblog.nl

Elon Musk blijft roepen dat de vraag voor Tesla’s veel groter is dan het aanbod. Maar er zijn tekenen aan de wand dat dit toch een beetje anders ligt voor de Tesla Model S en Model X.

De autoblog auto van het jaar verkiezing is nog in volle gang, maar het automerk van het jaar is al lang bekend. Voor Tesla was 2020 namelijk een heel bijzonder jaar. Aan de ene kant werd het merk getroffen door de lock down en draaide Elon Musk daardoor weer door. Aan de andere kant werd Tesla misschien juist door deze crisis en alle neveneffecten ervan door investeerders omarmt op een ongekende manier. Als je al je vermogen in Tesla gestopt had in het begin van 2020, had je nu een keer of acht zoveel geld gehad.

If you build it, they will come

Daar zijn een aantal redenen voor aan te wijzen, maar een ervan is dat mensen nu definitief denken dat EV’s de toekomst zijn en dat Tesla een dominante rol gaat spelen op de nieuwe automarkt. Het maar al te graag door Musk herhaalde adagium luidt dat Tesla elke auto die het kan bouwen ook verkoopt. Toch is het dan wel een beetje gek dat de productielijnen van de Tesla Model S en Tesla Model X binnenkort achttien dagen stilgelegd worden. Werknemers worden in die tijd een weekje betaald en worden voor de rest van de tijd aangemoedigd zich vrijwillig in te zetten voor de zaak.

Vraag voor Model S en Model X tanende

Volgens kwaliteitspublicatie Mashable, strookt dit niet met het verhaal dat de vraag naar de modellen zo groot is als Musk ons wil doen geloven. Op basis van een rapportage van CNBC, concludeert men dat de Model X en Model S in het kwartaal dat eindigde op 30 september slechts elf procent van de Tesla-verkopen voor hun rekening hebben genomen. Nou is het totaal aantal verkochte Tesla’s door de Model 3 en Model Y natuurlijk gestegen, dus die procentuele neergang van de Model S en Model X hoeft niet direct heel spannend te zijn. Doch onze eigen @wouter heeft even de autoblog-Casio afgestoft en ontdekt dat de malaise ook uit absolute getallen blijkt. Kijk maar naar onderstaande grafiek.

Lang in de tanden

Je ziet dat de Model S en Model X een lange aanloop hebben gehad naar hun verkooppiek, maar dat ze hun beste dagen nu toch achter zich hebben liggen. Althans, tenzij er nog een miraculeuze LL Cool Jesque comeback komt. Op zich geen wonder ook, als je bedenkt dat de Model S al in 2012 op de markt is gekomen. In een normaal autoleven zit je dan gewoon in de eindfase.

Plaid

Echter, Tesla heeft voor zover wij weten nog geen opvolger in de pijplijn zitten. In plaats daarvan heeft het de hoop gevestigd op de Plaid-versies, die de topmodellen volgend jaar om moeten toveren in über-bleppers. Denk jij dat het voldoende is om de topmodellen van Tesla nieuw leven in te blazen? Laat het weten, in de comments!