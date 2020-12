Motorrijden in de winter betekent aanpassen - Autoblog.nl

Zo trotseer je als ijskoning(in) samen met jouw motor het winterweer.

De motor wordt in de winter vaak omgeruild voor de auto. De voornaamste redenen hiervoor zijn de temperatuur en veiligheid. Toch kun je prima motorrijden in de winter. Met het juiste onderhoud aan je motorfiets, geschikte kleding en een goede dosis gezond verstand kom je letterlijk al ver. Mocht je toch besluiten om je motor in de winter niet te gebruiken hebben wij ook wat tips voor de winterstop.

Motor klaarmaken voor de winter

De banden van jouw motorfiets zijn het enige contact met het wegdek, dit is dus het laatste waar je op moet bezuinigen. In de winterperiode is het wegdek vaak nat. Voldoende profiel zorgt voor de afvoer van water. Zorg er ook voor dat je banden op de juiste spanning staan. Mocht je veel motorrijden in de winter zijn M+S banden (modder en sneeuw) aan te raden.

Je kunt ook anderen zaken aan de motor aanpassen om het rijden in de winter aangenamer te maken. Denk hierbij aan een kuipruit of handkappen om jezelf te beschermen tegen de koude wind. Handvatverwarming is ook een eenvoudige oplossing om comfortabeler en veiliger te rijden.

In de winter wordt er vaak gestrooid, helaas voor motorrijdend Nederland: deze pekelresten gaan overal tussenzitten en tasten het metaal van de motor aan. Niet alleen het metaal wordt aangetast maar ook de rubbers. Hierdoor is pekel funest voor lagers en keringen. Je kunt vaseline en tectyl gebruiken ter bescherming, het moge duidelijk zijn dat remmen en banden vermeden moeten worden. Op de voorvork kun je siliconenspray gebruiken om de rubbers soepel te houden. Vuil op de voorvork moet je weghalen om olielekkages te voorkomen. Ook je ketting krijgt veel te verduren door al het pekel, water en zand. Je kunt deze regelmatig schoonmaken en invetten om de levensduur te verlengen. Vergeet ook in de winter het normale onderhoud zoals olie, koelvloeistof en de verlichting niet. Mocht je jouw grote trots in de winter willen sparen kun je er ook voor kiezen een ‘pekelfiets’ aan te schaffen.

Lichaamswarmte en reactievermogen

Wist je dat je reactievermogen afneemt als je lichaamstemperatuur afneemt? Goede kleding zorgt er dus niet alleen voor dat je comfortabel op de motor zit, het zorgt ook voor een stukje veiligheid. Geschikte kleding voor motorrijden in de winter is warm en waterdicht. Om goed warm te blijven is het aan te raden jezelf in laagjes aan te kleden.

Begin met een goede onderlaag. Een thermo-onderpak voert lichaamsvocht af en zorgt voor een eerste isolatielaag. Hierop kun je eventueel nog een shirt of trui aantrekken. Zorg ervoor dat de buitenste laag water-en winddicht is. Er bestaan waterdichte, maar toch ademende, membramen zoals bijvoorbeeld het bekende Gore-Tex. Tegenwoordig zijn er ook genoeg goedkopere alternatieven. Mocht je toch geen waterdicht pak hebben, is een regenpak ook een optie. De buitenste laag moet naast water-en winddicht ook zichtbaar zijn. Dit kan natuurlijk à la motoragent in fluoriserend geel of met wat reflectiemateriaal.

In de winter zal je helm sneller beslaan door de lage temperaturen. Omdat je in de winter vaak met je helm dicht rijdt is dit extra vervelend. Een pinlock in je vizier kan dit voorkomen. Voor de warmte kun je een balaclava onder je helm dragen of een kol. Koude handen maken het koppelen en remmen lastiger. Waar handvatverwarming alleen de binnenkant van je handen warm verwarmt, zijn verwarmde handschoenen de oplossing voor de buitenkant van je handen. Verwarmde handschoenen en eventueel verwarmde kleding is vaak op de accu van de motor aan te sluiten.

Motorrijden in de winter = rijstijl aanpassen

Zowel in de zomer als in de winter geldt: gebruik je gezond verstand. In de winter zul je echter je rijstijl meer aan moeten passen aan de weersomstandigheden. Zorg ervoor dat je extra alert bent, vaak is het zicht in de wintertijd slecht. Gladde oppervlakte, zoals tramrails, putdeksels en zebrapaden, kun je het beste vermijden. Viaducten en bruggen worden rond het vriespunt ook sneller glad. Verder moet je bij het uitgaan van de bocht rustiger op het gas gaan en is het wijs meer afstand te houden. Bij regen of gladheid is je remweg een stuk langer. In de winter kun je prima motorrijden, motorrijden met sneeuw en ijzel is wel af te raden.

De motor tijdens de winter niet gebruiken

Mocht je tijdens de winter ondanks onze tips niet willen motorrijden, maak jouw motorfiets dan klaar voor zijn winterslaap. Het is aan te raden om je motor eerst grondig te wassen. Als je jouw motor een langere tijd niet gaat gebruiken kun je hem het beste wegzetten met een volle tank E5-benzine (maximaal vijf procent bio-ethanol). E10-benzine mag namelijk bestaan uit maximaal 10 procent bio-ethanol, aangezien dit vocht aantrekt wil je dit het liefst niet lang in de tank laten zitten.

Teruggekomen van het tanken is het ook verstandig om de ketting in te vetten met kettingspray, dit voorkomt roestvorming. Het eenvoudigste doe je dit op paddockstands. Door de motor op te bokken zorg je ervoor dat je banden vrij blijven van de grond en niet continue op een punt worden belast. Je kunt jouw motor dus het beste in de paddockstands laten staan tijdens zijn winterslaap. Voor het behoud van de accu is een goede druppellader aansluiten ook geen overbodige luxe. En vergeet een goed slot niet, anders is alle moeite misschien wel voor niets geweest.

De laatste -administratieve- tip: een winterstop doorgeven aan de motorverzekering kan ook nog schelen in de verzekeringspremie. Je mag dan in de wintermaanden geen gebruik maken van de motor.

Heb jij nog nuttige tips voor de winterslaap of juist voor het motorrijden in de winter?