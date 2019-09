Verstappen laat bal vallen in VT3 Rusland, Leclerc aan kop

Hopelijk gaat het in de kwalificatie beter.

Ferrari kan met een positieve gedachtegang aan de kwalificatie beginnen. De beide coureurs van de Italiaanse renstal stonden aan het eind van de derde sessie bovenaan. Zojuist was het wederom Charles Leclerc die de toon zette. De Monegask was de enige coureur die onder de 1:33 wist te geraken.

In de derde vrije training kwam Max Verstappen slechts tot een vijfde positie. Hij was ongeveer 1,5 seconde langzamer dan Charles Leclerc, maar de snelste tijd van de Nederlander zegt in dit geval niet zoveel. Tijdens zijn kwalificatierun verloor Max namelijk de controle over zijn Red Bull, waardoor hij uiteindelijk geen representatieve tijd kon plaatsen.

Achter Charles Leclerc was Sebastian Vettel ongeveer drie tienden langzamer dan zijn teamgenoot. Vlak achter de viervoudig wereldkampioen wist Hamilton tot een derde tijd te komen. Valtteri Bottas volgt zijn teamgenoot op zijn beurt op ruim twee tienden. De Duitse renstal lijkt vooralsnog niet aan de tijden van de Ferrari’s of Verstappen te kunnen komen.

Albon, de teamgenoot van Verstappen, heeft zijn tijden voor het eerst dit weekend eindelijk een beetje bij kunnen schaven. Desalniettemin vinden we Romain Grosjean van Haas voor de vervanger van Pierre Gasly. Wederom lijken de auto’s van McLaren en Renault het tempo goed bij te kunnen benen.

Hieronder bekijk je de volledige uitslag.

1. Charles Leclerc – 1:32.733

2. Sebastian Vettel – 1:33.049

3. Lewis Hamilton – 1:33.129

4. Valtteri Bottas – 1:33.354

5. Max Verstappen – 1:34.227

6. Romain Grosjean – 1:34.308

7. Alexander Albon – 1:34.371

8. Nico Hulkenberg – 1:34.421

9. Lando Norris – 1:34.527

10. Kevin Magnussen – 1:34.546

11. Pierre Gasly – 1:34.564

12. Daniel Ricciardo – 1:34.586

13. Carlos Sainz – 1:34.607

14. Antonio Giovinazzi – 1:34.766

15. Sergio Perez – 1:34.860

16. Lance Stroll – 1:34.898

17. Kimi Räikkönen – 1:35.714

18. George Russell – 1:36.011

19. Daniil Kvyat – 1:36.081

20. Robert Kubica – 1:36.942

De kwalificatie van de Grand Prix van Rusland vangt aan om 14:00 vanmiddag.