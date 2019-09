Deze Toyota Supra is klaar voor de SEMA Show

Kijk maar, daar staat 'ie.

Precies zoals verwacht valt de Toyota Supra (rijtest) goed in de smaak bij de tuners. Vooralsnog hebben wij met name bedrijven behandeld aan onze kant van de planeet, maar in het land van de automaker zelf laten ze de Supra natuurlijk ook niet links liggen. Het Japanse Artisan Spirits heeft bijvoorbeeld dit pakket ontwikkeld voor de sportauto en wil het binnenkort introduceren op de SEMA Show.

Voor zijn zogenaamde ‘Black Label’ heeft de firma een bodykit gemaakt voor de Supra. Het pakket geeft de auto een nieuwe front splitter, zijschorten en extra breed makend plaatwerk, een forse achterbumper en een wipje van een spoiler.

De onderdelen van Artisan Spirits kunnen worden besteld in twee materiaalsoorten: glasvezel en koolstofvezel versterkt met plastic. Klanten we het merk kunnen de onderdelen op de website apart bestellen of in een pakket. De glasvezel opties kosten ongeveer de helft van de CFRP-stukken. Het duurste pakket is ongeveer 3.000 euro.

Over andere aanpassingen wordt niet gesproken, dus mogen we er van uitgaan dat de Toyota Supra nog altijd is voorzien van dezelfde 340 pk sterke zes-in-lijnmotor.