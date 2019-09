Verbrande Ferrari 512S Modulo maakt het weer goed!

Zoiets kun je immers niet laten vergaan.

James Glickenhaus is vooral bekend van zijn eigenzinnige automerk, Scuderia James Glickenhaus. De naam van het bedrijf geeft al enigszins weg dat de beste man een zachte plek heeft voor Italiaanse voertuigen en het feit dat hij het Ferrari 512S Modulo concept enkele jaren geleden van Pininfarina heeft gekocht bewijst dit alleen maar meer.

Het studiemodel is tegenwoordig een project van Glickenhaus, daar hij de auto heeft gekocht op het moment dat hij niet eens in staat was te rijden. Sindsdien heeft James de auto aan de praat gekregen en rijdt hij er zo nu en dan mee rond. Dit gaat niet altijd goed. Nadat Glickenhaus het Concorso d’Eleganza bij Villa d’Este had bezocht met de auto nam hij de auto mee naar Monaco, alwaar hij jammer genoeg in brand vloog. De schade was niet zodanig dat al het werk teniet was gedaan, maar vervelend was het wel.

Modulo paint Repaired Geplaatst door James Glickenhaus op Vrijdag 27 september 2019

Inmiddels heeft Glickenhaus zijn Ferrari concept weer weten herstellen. Glickenhaus heeft op Facebook foto’s gedeeld van zijn gerepareerde Modulo, die inmiddels alweer bijna 50 jaar oud is. Het bijzondere apparaat maakte in 1970 zijn debuut tijdens de Geneva Motor Show.

Het mag geen verrassing heten dat Glickenhaus zijn Modulo weer van de nodige liefde heeft voorzien. De Ferrari had aanvankelijk niet eens een aandrijflijn, maar eenmaal in handen van Glickenhaus heeft hij deze wel gekregen. De wagen wordt nu aangedreven door een vijfliter V12, die goed is voor 550 pk.