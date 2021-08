“Verstappen moet NOG een half punt krijgen”

Volgens het reglement moet Verstappen nog een half punt krijgen. Nou ja, volgens Marko is het volgens het reglement.

De Grand Prix van België 2021 was een grote deceptie voor iedereen. De rijders konden niet hun kunsten vertonen, het publiek heeft urenlang kou staan lijden in de stromende regen en de TV-kijkers konden al hun speciaalbiertjes opdrinken en droge worsten opeten nog voordat de ‘race’ werd ‘afgevlagd’. Heel zuur natuurlijk, maar over 15 jaar is het wel geinig. “Weet je nog dat de GP van België na een kilometertje of 20 achter de safetycar rijden werd afgevlagd?”. Een beetje hetzelfde als met de GP van Amerika in 2005.

Waarschijnlijk heeft het weekend ervoor gezorgd dat de organisatie en de FIA hun draaiboeken en reglementen nog even nalopen, aanpassen en updaten. Want er gebeurde stiekem toch een hoop, zonder dat auto’s daadwerkelijk tegen elkaar konden racen. Denk aan bijvoorbeeld de crash van Pérez (die later alsnog mocht aansluiten) en de puntenverdeling met halve punten na twee rondje zwemmen door Eau Rouge.



Nog een precedent is misschien de puntenverdeling van de snelste ronde. Helmut Marko heeft namelijk aangegeven dat het halve punt daarvoor naar Max Verstappen moet gaan. Nu is Marko altijd behoorlijk pro-Verstappen, daar het zijn pupil is. De Oostenrijker hanteert een logische verklaring. Volgens hem gelden de resultaten van de op-één-na laatste ronde van de uitslag met een rode vlag-situatie. Dit zou betekenen dat niet Nikita Mazepin de snelste raceronde op zijn naam schrijft, maar Max Verstappen. Die had de ronde daarvoor de ‘snelste’ raceronde.



Omdat Nikita Mazepin niet in de top 10 finisht, zou hij er sowieso geen punt voor krijgen. Maar in de situatie zoals ome Helmut het omschrijft, zou Max Verstappen wel degelijk recht (kunnen) hebben op een (half) racepunt.

De kans dat dat gaat gebeuren, is echter bijzonder klein. Er was namelijk geen mogelijkheid om ‘een snelste raceronde’ te rijden. Dus om dat toch te belonen lijkt krom. Toegegeven, een dergelijke redenatie kun je gebruiken tegen de race-uitslag waarvoor óók punten zijn uitgereikt. Mocht het lukken, dan staat Verstappen niet op 199,5 punten, maar precies op 200. Hamilton heeft 202,5 punten. De GP van Nederland gaat dus sowieso een spannende worden!

Via: Motorsport Total.