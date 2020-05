Elon Musk verdient 800 miljoen Dollar

Het is goed om Elon Musk te zijn. En om een dikke bonus binnen te tikken.

De hele wereld blijft maar subsidie naar Tesla gooien en dat is best lekker voor Tesla’s grote leider Elon Musk. De entrepreneur krijgt op deze manier een soort freeroll om zich te voegen in het gilde van de multimiljardairs. Op papier heeft de Muskias dat overigens al geflikt. Maar dan moet ‘ie even een Nina Brinkje doen en zijn aandelen sneaky verkopen voordat er paniek ontstaat. Lijkt ons geen geloofwaardig scenario. Als is het maar omdat dit waarschijnlijk ook zijn weerslag zou hebben op SpaceX. Musks droom om naar Mars te verkassen kan dan in de prullenbak.

Musk gaat Allin op Elon

Nee, Musk lijkt allin te gaan met een weddenschap op zichzelf. Dat wordt ook gereflecteerd door zijn pakket aan compensatie voor zijn noeste arbeid. Veel CEO’s van grote bedrijven pakken elk jaar een paar miljoen en checken vervolgens uit als het wat minder gaat. Musk doet het anders. Elon gaat vol voor de stock options en krijgt verder geen salaris en geen bonus. In 2018 is door aandeelhouders ingestemd met zijn beloningsstructuur. Hierbij krijgt Musk in twaalf ‘tranches’ blubberveel geld bij het behalen van vooraf bepaalde mijlpalen.

Tranche

Tesla heeft inmiddels bevestigd dat de eerste tranche nu los is gekomen voor Musk. Dat betekent dat Elon nu het recht heeft om 1,69 miljoen aandelen Tesla te kopen tegen 350,02 Dollar per stukje. Een aandeel doet inmiddels rond de 835 Dollar. In theorie geeft dit Elon in theorie een netto waarde van ruim 800 miljoen Dollar. Lekkel lekkel. Hieronder het statement van Tesla:

In particular, the 2018 CEO Performance Award is comprised of 12 equal tranches, each vesting only upon the achievement of a market capitalization milestone matched to one of eight revenue-based operational milestones or eight Adjusted EBITDA-based operational milestones, all of which were viewed as difficult hurdles at the time of grant. While our stockholders benefit from each incremental increase in Tesla’s performance and stock price, aligning their interests with Mr. Musk’s incentives, the tranches under the 2018 CEO Performance Award vest only upon the full achievement of specific milestones, making it even more challenging for Mr. Musk to realize value from such increases. As of the date of this proxy statement, one of the 12 tranches under this award has vested and become exercisable, subject to Mr. Musk’s payment of the exercise price of $350.02 per share and the minimum five-year holding period generally applicable to any shares he acquires upon exercise. Tesla

Risicootje?

Doch misschien is het niet helemaal zo simpel als het lijkt voor Elon. De opties komen namelijk met een potentieel giftige anaconda onder het gras: Musk mag aandelen die hij vergaart middels de opties pas over vijf jaar verkopen. Dat wil dus in theorie zeggen dat Musk niet nu zijn 835 Dollar per aandeel mag cashen. In plaats daarvan moet hij hopen dat de prijs over vijf jaar nog steeds fors boven de 350,02 Dollar zit. En dat terwijl wij allen weten dat Tesla vroeg of laat naar nul gaat, toch?

Tegelijkertijd zou Musk nu wel even een kleine 600 miljoen Dollar op tafel neer moeten leggen om de opties te kopen. Toch nog wel een hersenkraker als je het sec (no pun intended) bekijkt. Maar het helemaal sec bekijken hoeft misschien niet per se. Door magie met financiële constructies kan Elon vast nu al een deel van de intrinsieke waarde cashen. Misschien moet de honcho maar even wat advies inwinnen op Twitter.