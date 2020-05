Spann0nd! BMW M5 wordt EV met ruim 1.000 pk

Er komt een nieuwe BMW M5 EV aan zonder broem broem geluidjes, maar met ruim 1.000 pk.

Wij dino’s hopen natuurlijk de goede oude verbrandingsmotor niet stilletjes de goede nacht induikt. Maar ja, hoe de wind waait is inmiddels wel duidelijk. Terecht of niet hebben ’s werelds overlords bepaalt dat de EV de toekomst wordt. En masse gooien ze subsidies tegen merken als Tesla aan. Vorig jaar zagen we de gevolgen daarvan in eigen land. Momenteel zijn er onder andere voor Engelse, Chinese en Zuid-Koreaanse burgers forse bedragen van de overheid te scoren als men voor een EV opteert.

De verwachting is dat de Coronacrisis de tsunami aan EV’s op de middellange termijn alleen maar zal bevorderen. Ja, sommige lopende EV projecten liggen nu misschien even op hun gat. Maar de noodlijdende Europese autofabrikanten kunnen waarschijnlijk wel wat hulp krijgen van de Europese belastingbetaler, mits ze meewerken aan de ‘green deal’. Dus wordt waarschijnlijk alles een EV. Zelfs de meeste bleppers. Zelfs de BMW M5.

Jawel! Car Magazine meent te weten dat de M5 van 2024 op basis van de nieuwe G60 5 Serie een EV wordt. Althans, er komen waarschijnlijk twee verschillende M5’s op de markt. De ene een plug-in met V8 en elektrohulp (circa 750 pk), de andere een puur elektrische EV met een 135 kWh batterij. De EV zou drie elektromotoren krijgen van 250 kW elk: twee voor de achterwielen en één voor de voorwielen. De auto moet een range hebben van 700 kilometer en in 2,9 seconden van nul-naar-honderd knallen. Dat laatste lijkt conservatief gezien de acceleratiecijfers van de snelste Taycans en Tesla’s.

De plannen zijn op zich niet gek nadat BMW onlangs de Vision M Next afschoot. Die auto ontwikkelen zou te duur worden, maar de nieuwe M5 voorzien van goodies op een aangepast CLAR WE platform maakt sense. Maar goed, het duurt dus nog even voordat het zo ver is. Eerst mag de huidige M5 in gelifte vorm nog een paar jaar door. Daarnaast krijgen we binnenkort als het goed is iX3 en i4 als voorproefje van BMW’s nieuwe EV’s die komen gaan. @wouter heeft beide onlangs alvast eens van dichtbij bekeken.