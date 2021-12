Autosport: we racen sneller op waterstof dan je denkt!

Waterstof heeft veel potentie in de autosport. Binnen een aantal jaar kan het benzinemotoren zo goed als hebben vervangen.

Geluid is beleving

Donkerbruin geroffel van Corvettes, hoogtoerige zes- en achtcilinders van Porsches en Ferrari’s of gewoon een rauwe grom van een geblazen viercilinder van een Formule 1-auto: motorgeluid voegt simpelweg ontzettend veel beleving toe aan de autosport. Door de opkomst van de volledig elektrische aandrijflijn lijkt dat vleugje ‘emotie’ uit de autosport te gaan verdwijnen. Of toch niet?

Elektrische auto’s zwaar

Elektrische circuitauto’s zijn niet echt ideaal. Ze zijn zwaar door accupakketten, hebben een beperkte actieradius en het opladen duurt nog veel te lang om competitief te kunnen zijn. In de Formule E hebben ze daar een oplossing voor: van auto wisselen om een race uit te kunnen rijden. Goed bedacht, maar is dat nu de toekomst?

Je kunt je afvragen of alle vormen van autosport moeten overstappen op 100% elektrisch. Voor sommige raceklasses is het prima geschikt. De Formula E is slechts een voorbeeld, maar je hebt ook al een elektrische Rally Cross-klasse, het RX2e. Elektrisch rijden is minder geschikt voor Formule 1, Le Mans, rallysport en Dakar.

Er is goed nieuws!

Gelukkig is er goed nieuws voor de liefhebbers. En dat goede nieuws is waterstof. De waterstofmotor rukt op in de autosport. De Nederlander John Litjens – die als projectleider werkzaam is bij Toyota Gazoo Racing Europe in Keulen – kan er veel meer over vertellen. De in Horst geboren techneut werkt al sinds 1997 voor Toyota’s autosportafdeling. Sinds 2010 is hij de Chief Project Leader Race Cars. Onder zijn verantwoordelijkheid zijn auto’s als de TS050 Hybrid en GR010 ontwikkeld, om slechts een paar voorbeelden te noemen. Maar nu praten we over waterstof. Dus John, vertel maar: wat kunnen we verwachten?

De toekomst van waterstof in de autosport

“Waterstof heeft zeker toekomst in de racerij. Voor Le Mans is het zelfs heel goed mogelijk, zelfs sneller dan je denkt”, stelt John. “De grootste uitdaging zit hem in de logistiek. De tankinfrastructuur in pitstraten moet worden aangepast. Nu bevinden de benzinetanks zich onder de pitstraat. Met waterstof is dat niet ideaal, gezien de druk waarmee het wordt opgeslagen in tanks. Dan praten we over 700 bar. Alle waterstof moet op een veilige manier richting de pits worden getransporteerd. Dat is een grote uitdaging. Operatieve veiligheid staat alles voorop.”

Overstappen op waterstof

Oke, uitdagingen dus. “Zeker, alles draait om het waterstofnetwerk. Er zijn investeringen nodig, maar de Amaury Sport Organisation (ASO) heeft al wel toegezegd dat auto’s met waterstoftechnologie tussen 2025 en 2027 al kunnen deelnemen aan de topklasse van Le Mans. De organisatie wil zo snel mogelijk de slag slaan om waterstofauto’s toe te voegen aan het klassement. Welke technologie beter is, moet de tijd leren. Want je hebt waterstofmotoren en je hebt brandstofceltechnologie waarmee met behulp van waterstof en zuurstof elektrische energie wordt opgewekt.”

Waterstof eenvoudiger en lichter

Rob Leupen, de grote baas van Toyota Motorsport en toevallig ook een Nederlander, sluit zich aan bij het gesprek. “Waterstofmotoren hebben wat ons betreft de voorkeur. Het is eenvoudiger, aanzienlijk lichter en je hebt geen batterijen nodig. Je kunt zelfs nog denken aan een waterstofmotor met hybride ondersteuning. Die techniek hebben we al in huis, want door regeneratieve remmen kun je energie terugwinnen en gebruiken voor een boost tijdens accelereren.”

Er zijn volgens beide heren dus ontzettend veel mogelijkheden. Dat Toyota de waterstofmotor serieus neemt, blijkt wel uit het feit dat het merk al deelneemt aan races met een GR Corolla met waterstofmotor, een initiatief van Toyota-topman Akio Toyoda. En heel recent stelde Toyota nog de GR Yaris Hydrogen voor: met geblazen driecilinder waterstofmotor.

Waterstofmotor verder ontwikkelen

Leupen: “We willen de technologie van de Toyota GR Yaris Hydrogen heel graag verder ontwikkelen en naar Le Mans brengen. Onze interesse heeft het, alleen zijn er meer merken nodig die deze technologie omarmen. Le Mans heeft wat ons betreft ook de missie om de ontwikkeling van nieuwe technologieën te versnellen.”

Speciaal voor de petrolheads

De waterstofmotor dus. De emotie – het motorgeluid – blijft daarbij behouden. En dat is iets waar we als ‘petrolheads’ natuurlijk heel blij van worden. Volgens Rob Leupen verlopen de ontwikkelingen ook voorspoedig. “Het tanken van de GR Corolla met waterstofmotor kan nu bijvoorbeeld al onder twee minuten, dat was eerst 8 minuten. Tijdens Le Mans gelden er natuurlijk andere standaarden voor de pitstoptijden, dus er is nog een weg te gaan, maar de eerste stappen zijn gezet. Over vijf of zes jaar ziet alles er heel anders uit. Interessant is het absoluut!”