Verstappen raceweekend trok record aantal bezoekers

De Verstappen Jumbo Racedagen die dit Pinksterweekeinde plaatsvonden op Circuit Zandvoort, hebben alle verwachtingen overtroffen.

Maar liefst 110.000 mensen waren aanwezig bij het racespektakel, dat is ruim 10% meer dan vorig jaar. Bezoekers konden ook genieten van de eerste Ladies GT Race, de Red Bull Caravanrace en de WTCR races. Aan die laatste deed ook Bernhard van Oranje mee, die reed in een Audi RS3 LMS. Andere Nederlanders waren Tom Coronel en Michael Verhagen. Naast de RS3 reden deelnemers oa in de Hyundai i30 N TCR, Honda Civic TCR en Volkswagen Golf GTi TCR.

Publiekstrekker was uiteraard Max Verstappen, die vooral mocht spelen op het circuit. Max kwam maar liefst zes keer in actie. Op eerste Pinksterdag ging hij met Red Bull teamgenoot Daniel Ricciardo en voormalig F1 coureur David Coulthard de baan op. Een uniek moment voor racefans: drie Formule 1 auto’s van Red Bull gelijktijdig op de baan. Verstappen reed in de RB8 uit 2012 en Ricciardo en Coulthard stapten ieder in een eigen RB7 uit 2011, om vervolgens met deze Formule 1-bolides het publiek op burn-outs en donuts te trakteren. Max Verstappen liet weten:

De Jumbo Racedagen zijn voor mij een van de hoogtepunten van het jaar. Het is een mooi evenement. Ik heb me enorm vermaakt en hopelijk alle fans ook! Drie Red Bull Racing Formule 1-auto’s op hetzelfde moment op de baan, dat zie je niet zo vaak. Om dat dan ook nog in Nederland te doen, is gewoon heel bijzonder.

Verder was Verstappen veel bezig met handtekeningen uitdelen, interviews geven en hij deed wat podiumpresentaties. Ook was er vandaag voor het eerst de Red Bull Caravanrace (video).