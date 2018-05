Koop de goedkoopste HEMI van Nederland

Dikke hemisferen op je beeldscherm.

Chryslers visie op auto’s is vrijwel hetzelfde als die van resident AB-filmgoeroe @martijngizmo. Er zit slechts een nuanceverschil in. Waar Martijn leeft bij het adagium ‘geen enkele auto is ooit slechter geworden van 100 pk extra’, houden ze bij Chrysler vast aan ‘geen enkele auto is ooit slechter geworden van een HEMI’. De Amerikanen brachten de legendarische bolle verbrandingskamers (techniekspecial) terug in 2003, plempten ‘m in praktisch alle relevante modellen en keken vervolgens nooit meer om.

Een van de eerste auto’s die profiteerde van een HEMI was de Chrysler 300C uit medio jaren nul. De opvolger van de 300M was een indrukwekkende auto, althans van de buitenkant. Je moest eigenlijk niet instappen, want daar werd je verwelkomd door plastics van een kaliber waar de Chinese copycat van Tyco Toys zich nog terecht voor zou schamen. Het geheel stond op een stokoud platform dat nog ergens rondslingerde toen Mercedes zich met de staart tussen de benen uit de Detroitse voeten gemaakt had. Maar ach, dat alles mag de pret niet drukken, mits de juiste krachtbron onder de kap ligt. De roffel van de minimaal 5.7 liter grote HEMI V8 doet je namelijk al je twijfels vergeten.

Zeker als je de auto gekocht hebt voor minder dan vijf ruggen. Want jawel! We zijn dankzij een tip weer eens afgreisd naar het pittoreske Rotterdam, waar de goede deals voor het oprapen liggen. Voor deze 300C Touring vraagt het onvolprezen Jet Cars slecht 4.890 Ekkermannen. Er staat weliswaar bijna drie ton op de klok, maar dat kan zo’n HEMI met het juiste onderhoud makkelijk hebben. Mag dus geen probleem heten, immers bleek onze van Jet Cars gekochte Alfa 156 Sportwagon ook belachelijk foutloos te zijn. Buy now?

Bedankt Robert voor de tip!