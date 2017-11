Flavio Briatore: “Ferrari had Max moeten tekenen”

Als het aan deze gladde Italiaan lag werd de Iceman op de eerstvolgende vlucht naar Finland gezet.

In een weekend waar Ferrari met de overwinning aan de haal ging, herinnert de oud-manager van teams als Benetton en Renault ons aan de werkelijke situatie. Volgens Briatore heeft de Scuderia een grove fout begaan door Kimi Raikkonen aan te houden tot het einde van 2018. Niet alleen heeft het ze dit jaar de constructeurstitel gekost, volgend jaar zullen ze ook weinig potten kunnen breken.

De zakenman heeft overduidelijk weinig goede woorden over voor de Fin. Tegenover de Italiaanse zender Rai ging hij verder:

“Met Raikkonen zal je de constructeurstitel niet winnen. Om te winnen heb je twéé goede coureurs nodig en dat is iets wat Ferrari niet heeft. Ik zou Verstappen nog met mijn ogen dicht contracteren. Hij is de enige coureur die de mensen willen zien —— een echte gladiator waar ze maar al te graag penalty’s aan uitdelen.”

Toch is het niet helemaal verbazingwekkend dat Ferrari hun vliegende Fin een contract aanbood, nog voordat Max tot en met 2020 bijtekende. Er staan immers een aantal hyper-getalenteerde Ferrari protegés te wachten tot er zich een kansje voordoet. Volgens de geruchten zou het overigens zo maar eens kunnen zijn dat we komend jaar zowel Leclerc als Giovinazzi bij het team van Sauber zien. Of heet het tegen die tijd misschien zelfs wel Alfa Romeo?

Foto credit: Bria’s Instagram.