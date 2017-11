Elon Musk: “Amber maakte het uit met mij”

De visionair spreekt over Amber, eikels en zijn ambities.

Of je nou een (devote) fan van hem bent of niet, Elon Musk is onmiskenbaar een invloedrijke persoon in onze tijd. Voor nu tenminste, of dat zo blijft of niet valt nog te bezien. Hoe dan ook vond tijdschrift Rolling Stone het hoog tijd eens nader te onderzoeken wie de Muskias eigenlijk is en joeg het een reporter op hem af die hem negen maanden volgde. We lichten de interessantste passages uit zijn relaas voor je uit.

Gevraagd hoe het voelde om de Model 3 te lanceren na al die jaren van hard werk, geeft Musk een opvallend antwoord dat te maken heeft met zijn ex Amber Heard:

It might take me a little while to get into the rhythm of things. I just broke up with my girlfriend. I was really in love, and it hurt bad. Well, she broke up with me more than I broke up with her, I think. I’ve been in severe emotional pain for the last few weeks. Severe. It took every ounce of will to be able to do the Model 3 event and not look like the most depressed guy around. For most of that day, I was morbid. And then I had to psych myself up: drink a couple of Red Bulls, hang out with positive people and then, like, tell myself: ‘I have all these people depending on me. All right, do it!

Aii, smells like teen spirit. Oké, dus Musk had niet veel lol tijdens de presentatie van de Model 3. Mocht je overigens iemand kennen die een goede match is voor Musk, houdt hij zich aanbevolen:

Is there anybody you think I should date? It’s so hard for me to even meet people. I’m looking for a long-term relationship. I’m not looking for a one-night stand. I’m looking for a serious companion or soulmate, that kind of thing. If I’m not in love, if I’m not with a long-term companion, I cannot be happy. I will never be happy without having someone. Going to sleep alone kills me. It’s not like I don’t know what that feels like: Being in a big empty house, and the footsteps echoing through the hallway, no one there – and no one on the pillow next to you. Fuck. How do you make yourself happy in a situation like that?

Oké Elon, oké…man man man. Het wordt tijd om even die zwarte Chesterfield op te zoeken in een veilige omgeving. Gelukkig heeft Musk ook nog wat te zeggen over de mensen die aandelen Tesla shorten. Hoewel dat niet per se minder emotioneel is, wat betreft Musk. Elon laat zijn 13-jarige kind Griffin zien dat Tesla het meest geshortte bedrijf is op de hele beurs. Negen miljard hebben mensen uitstaan op het falen van Tesla. Musk vindt de mensen die dit doen eikels. Het doet hem daarnaast ook pijn:

They’re jerks who want us to die. They’re constantly trying to make up false rumors and amplify any negative rumors. It’s a really big incentive to lie and attack my integrity. It’s really awful. It’s…hurtful.

Zou Elon dan toch goed omgaan met zijn personeel en zijn alle berichten die op het tegendeel wijzen dan gefabriceerd? Misschien moet de rechter daar maar over oordelen. In de rest van het verhaal gaat Musk nog even door over de slechte relatie met zijn vader en dergelijke. Maar hij vindt het ook belangrijk om ons nog eens te waarschuwen voor kunstmatige intelligentie. Hij houdt vol dat dit een groter gevaar is dan de opwarming van de aarde:

The fundamental intention of Tesla, at least my motivation, was to accelerate the advent of sustainable energy. That’s why I open-sourced the patents. It’s the only way to transition to sustainable energy better. Climate change is the biggest threat that humanity faces this century, except for AI. I keep telling people this. I hate to be Cassandra here, but it’s all fun and games until somebody loses a fucking eye. This view [of climate change] is shared by almost everyone who’s not crazy in the scientific community.

Tenslotte zegt Musk ook nog iets over een product van Tesla, namelijk de aankomende truck:

(…)f you’re going to make a product, make it beautiful. Even if it doesn’t affect sales, I want it to be beautiful.

