Verstappen staat te kijken van Ferrari’s indrukwekkende vorm

De Formule 1 is en blijft een mysterie, ook voor de coureurs in de sport. Zo werd Max Verstappen vóór de Grand Prix van Singapore nog gezien als favoriet voor de overwinning, maar kon hij in de wedstrijd eigenlijk geen potten breken. Meer dan een derde positie zat er tot zijn grote teleurstelling niet in. De Nederlander kan er met zijn hoofd niet helemaal bij dat Ferrari, dat de eerste helft van het seizoen vooral achter de feiten aan liep, momenteel zo goed bezig is.

In aanloop naar de Grand Prix van Rusland heeft Max Verstappen de media te woord gestaan. De Nederlander, die momenteel op een gedeelde derde positie staat in het klassement, zegt verrast te zijn hoe zijn Red Bull opweegt tegen de Ferrari’s.

“If you look at the beginning of the year and maybe Hungary, yes [I am surprised]. But if you look at the history of Singapore they’ve always been competitive there. With the amount of power they have it makes it better and easier to go quick. But then if you look back to Monza you would expect them to be a second ahead of everyone and they weren’t. So, it’s very odd, sometimes, how it plays out. We thought in Monza we would have really struggled but I could have had the same qualifying as I had in Singapore. It’s a bit weird, what went well in Monza and then what went wrong in Singapore.”