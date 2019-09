Beter laat dan nooit: Bentley Bentayga Hybrid rolt uit

Dit verklaart het één en ander.

Het was een beetje stil rondom op papier een relatief populaire auto: de Bentley Bentayga Hybrid. De welbekende SUV van het Britse merk wordt standaard uitgerust met de eveneens welbekende W12, maar als je dat een beetje te veel van het goede vind, kun je ook opteren voor een 4.0 liter V8. Prima, maar dan nog heb je het over een 2,5 ton wegende SUV met een grote motor voorin. Er zijn dan nog mensen die vinden dat het een tandje minder mag, voornamelijk uit de milieuhoek. Voor die mensen is er de Bentayga Hybrid. Een nog kleinere motor (een 3.0 liter V6) met ondersteuning van een plug-in elektromotor.

Klinkt als een goede deal voor deze huidige tijd. Bovendien is de Bentayga een schot in de roos, met vele wereldwijde subsidieregeltjes kan de auto voordeliger worden en daardoor groeit de populariteit misschien nog meer. In Nederland zou zo’n Bentayga Hybrid een verrassend goede deal zijn voor zijn segment. Sinds maart 2018 weten we dat de Bentayga Hybrid er is, maar sindsdien zijn ze nog niet te spotten.

Dat heeft een reden. De Europese lancering van de auto is nu pas. Vanaf nu kan de plug-in Bentley besteld worden. De basisprijs in Europa is 141.100 euro, wat daar voor Nederlandse belasting-ongein overheen komt weten we nog niet. Vanaf eind 2019 worden de auto’s uitgeleverd.

Ter verduidelijking nog even de specs op een rijtje: het gaat dus om een drieliter V6 met een elektromotor. Het totale koppel is 700 Nm, wat de auto qua pk doet vermeldt Bentley niet. De auto accelereert naar 100 km/u in 5,2 seconden en gaat door tot 254 km/u.