Gridstraffen voor Verstappen en Honda-coureurs in Rusland

Max kan zich alvast opmaken voor een fijne inhaalrace.

Aankomend weekend is de Grand Prix van Rusland op het semi-stratencircuit in Sotsji. De wedstrijd in en om het Olympische complex is sinds jaar en dag een circuit waar Mercedes bijzonder dominant is geweest. De vijf GP’s op het circuit zijn gewonnen door Nico Rosberg, Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Geen circuit, dus, waar Red Bull historisch gezien een reële kans maakt op de overwinning.

Hierom mogen we het dan ook geen verrassing noemen dat de beide teams met Honda-motoren komend weekend bepaalde onderdelen aan de aandrijflijn zullen vervangen. Als gevolg moeten alle rijders gridstraffen incasseren voor de race. Max Verstappen, Alexander Albon en Pierre Gasly worden ieder vijf plaatsen teruggezet, Daniil Kvyat start zijn thuiswedstrijd zelfs vanaf de laatste startrij.

Honda heeft bekendgemaakt dat alle rijders in ieder geval een nieuwe Spec 4-verbrandingsmotor in de auto krijgen. Zo hebben de rijders een frisse power unit voor de Grand Prix van Japan, zodat de Honda-teams de beste kans maken te schitteren voor eigen publiek. De nieuwe internal combustion engine (ICE) moet als het goed is het einde van het seizoen kunnen uitzingen.

Omdat Daniil Kvyat gedurende het seizoen al vaker onderdelen heeft gewisseld en eigenlijk over de limiet is gegaan, heeft Honda besloten alvast maar alle onderdelen – op de batterij na – te vervangen.