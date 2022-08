Mercedes doet vooraan mee bij GP België

Nu moeten we aantekenen dat Russell niet helemaal objectief is. Mercedes doet vooraan mee volgens hem.

Op dit moment is er in de Formule 1 een verplichte zomerstop. Meestal begint dan ook het Silly Season. Je weet wel: wie rijdt waar volgend jaar. De gehele Alonso – Piastri-soap houdt ons lekker bezig.

Maar wat ook wel spannend is: kan Mercedes nog een sprongetje maken? Het zou namelijk wel tof zijn voor de neutrale racefan. Ferrari stoeit vooral met zichzelf, Red Bull rijdt foutloos vooraan en Mercedes maakt een inhaalslag.

Nieuwe regelgeving

Volgens George Russell zal het daar niet bij blijven. Hij verwacht dat Mercedes het gat kan dichten. Er komen wat veranderingen aan qua regelgeving omtrent de vloer, die vanaf Spa ingaat:

Ik denk dat Ferrari en Red Bull de regelgeving maximaal hebben gepusht. Wij hebben de regels gerespecteerd en nageleefd zoals de bedoeling is. Er is geen garantie dat het ons dichter bij hen gaat brengen. Maar het zou ons langzamer maken. Elke auto is net eventjes anders, maar het gaat hen zeker niet helpen, dat is zeker. George Russell, doet niet aan pushen?

Tja, wat moeten we hier nu van zeggen? Het is natuurlijk de bedoeling om de grens op te zoeken van de regels. Sterker nog, dat is de enige manier om races te winnen. In de Formule 1 zit alles relatief dicht bij elkaar, dus juist die kleine details maken dan het verschil.

Mercedes doet vooraan mee

Mede daardoor denkt Russell dat ze gewoon vooraan mee kunnen doen, samen met de Ferrari’s en Red Bulls:

Als team hebben we al een paar keer gehad dat we een minuut achter lagen na de finish. Dat hebben we nu teruggebracht naar 10 seconden. Als we dit pad blijven volgen, dan doen we zeker mee.



Spa wordt interessant. Er komen nu wat veranderingen aan in de regelgeving dat andere teams dichter bij ons brengt. We hebben als team veel vertrouwen in onszelf en geloven dat we goed werk verrichten. Er is geen reden waarom we niet vooraan in de mix mee kunnen doen. George Russell, denkt dat Mercedes vooraan meedoet.

Gaat dat ook gebeuren? We hopen van wel, maar houdt met een paar dingen rekening. Want in Engeland, Oostenrijk en Frankrijk zijn er circuits met snaarstrak asfalt. Hongarije is een kort baantje waar je niet snel last van porpoising hebt.

Spa is een heel ander verhaal met heel veel lange rechte stukken. Daarbij is Mercedes zeker sneller dan voorheen, maar de achterstand aan het einde meten is niet echt representatief in verband met (virtual) safetycar-situaties.

Via: Autosport.

