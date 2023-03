Verstappen toch niet beste coureur in Bahrein

Volgens een Brit is Verstappen toch niet de beste coureur en presteerde een Brit én een Spanjaard beter. We weten wie de Spanjaard is, maar wie is dan die Brit?

Gisteren was een hemelse dag. Er was weer een Formule 1-race! Eindelijk! Het werd al vrij duidelijk bij de wintertests en trainingen dat Red Bull een prima auto heeft om beide titels te prolongeren. Naast een uitstekende auto waren er natuurlijk ook de nodige superlatieven voor Max Verstappen.

Hij pakte pole en reed op Schumacher-esque wijze weg om vervolgens niet meer in de problemen te komen. Gezien de stand na de GP Bahrein 2023 zou je kunnen aannemen dat Verstappen het beste heeft gepresteerd. Maar volgens Edd Straw van het gerenommeerde The Race (aanradertje!) is dat niet het geval.

Alonso. Natuurlijk Alonso.

Bij The Race houden ze alles minutieus in de gaten en kijken ze niet alleen de gescoorde punten, maar hoe goed de coureur heeft gepresteerd ten opzichte van zijn materiaal. En in dat licht bezien vond het Britse magazine niet Verstappen, maar Fernando Alonso de beste coureur van het weekend.

Het was sowieso de meest vermakelijke coureur, want we konden meerdere malen genieten van actie op de baan. Zo haalde hij op eigen kracht Russell, Hamilton en Sainz in. Zelden was een podium zo verdiend als die van Alonso gisteren. We verwachten hem dan daar ook vaker te zien.

Verstappen toch niet de beste (of op en na beste)

Nu zou je verwachten dat ‘Ons Max’ op nummer 2 staat, maar nee. Daar staat een Brit: Alexander Albon! Een verrassende keuze. Het is vooral afhankelijk hoe traag die Williams is. Het lijkt niet de zeepkist te zijn van de afgelopen jaren. Ondanks dat Albon foutloos reed, haalde hij zijn punt binnen vanwege het uitvallen van Leclerc, niet zozeer door een fraaie manoeuvre.

Maar waar staat Verstappen dan wel? Op P3! Gelukkig maar. Opvallend is dat Hamilton op P8 staat, terwijl de Britten Lewis op een voetstuk zetten. De bijna achtvoudig wereldkampioen heeft namelijk gedaan heeft wat ‘ie kon.

Dan als laatste Nyck de Vries. De finishte als 14e, met name door toedoen van anderen. De prestatie wordt beloond door The Race met een op een na laatste plaats: P19. Ouch. Nog voor Esteban Ocon, die eigenlijk alles fout deed wat je maar fout kan doen.

