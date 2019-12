‘Het salaris van Max Verstappen in 2019’

Dat onze Max niet op een houtje hoeft te bijten moge duidelijk zijn.

De GP van Abu Dhabi sloot het Formule 1-seizoen dit jaar af. Nu hebben wij tijd om mee te tellen met Max Verstappen. Verstappen mocht dit jaar meerdere overwinningen op zijn naam zetten en dat bleef niet onbeloond. Verstappen krijgt namelijk (volgens Daily Mirror) een vast salaris van 11,5 miljoen euro op zijn rekening gestort. Dat is heel wat meer dan het minimumloon voor een 22-jarige wat op een schraal bedrag van net geen 20.000 euro uitkomt. Maar daar blijft het niet bij voor Max.

Prestatiebonussen

Per gewonnen wedstrijdpunt krijgt de coureur nog een prestatiebonus van 50.000 dollar (volgens Quote). Een terugblik op het afgelopen seizoen leert ons dat Verstappen eindigde met 278 punten. Als de informatie klopt heeft hij zijn punten mogen inwisselen voor 13,9 miljoen dollar.

Wie denkt dat Max Verstappen alleen beloond is met een fles champagne en een mooie beker voor het trotseren van de regen in Hockenheim heeft het mis. Een overwinning levert de in Hasselt geboren coureur namelijk 250.000 dollar extra op. Zou dat de motivatie zijn geweest om in Oostenrijk na zijn slechte start toch nog even een spectaculaire inhaalrace weg te zetten? Samen met de overwinning in Brazilië staat de teller op 3 en komen we met een simpele rekensom uit op 750.000 dollar bonus voor de overwinningen.

Sponsordeals

G-Star RAW, Jumbo en boekhoudsoftware gigant Exact zullen ook aardig diep in de buidel hebben moeten tasten om Max te mogen sponsoren. Max was ook nog te zien in een aantal reclames en wij gokken dat hij daar ook een mooi bedrag voor heeft gekregen.

Rekensommetje

De prestatiebonus van 13,9 miljoen dollar samen met de 750.000 dollar voor de overwinningen maken samen 14.650.000 dollar wat omgerekend een slordige 13.250.000 euro is. Tellen we daar met een simpel rekensommetje het vaste salaris van 11,5 miljoen euro bij op heeft Max in 2019 24.750.000 euro binnen geharkt. Dit is exclusief de sponsordeals. Niet slecht voor een 22-jarige. Het is hem gegund!

Overigens krijgt Pa Verstappen ook de nodige credits voor het begeleiden van Max. Dit keer niet in pegels maar in blijk van waardering. Arie Luyendijk vindt namelijk dat Jos de eer moet krijgen om de Nederlandse GP af te vlaggen. (via Sportnieuws)