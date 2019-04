Verstappen: “Vettel is niet extreem goed”

Shots fayaaaad.

Max Verstappen en Sebastian Vettel mogen dan broeders van een andere moeder zijn, maar dat houdt Max niet tegen om zijn ongezoute mening te geven over de Duitser. Nota bene in de Gazetta dello Sport heeft MV33 Sebastian een verbaal tikkie te gegeven door te stellen dat hij de viervoudig wereldkampioen geen heel speciale rijkunsten toedicht.

De Italiaanse media viel natuurlijk toch al over de Duitser heen nadat deze om de oren gereden werd door zijn jonge teamgenoot Leclerc in Bahrein. Verstappen is niet te beroerd om olie op het vuur te gooien. Hij geeft aan dat hij niet verbaasd is dat Leclerc Vettel kan verslaan, daar Ricciardo dat immers ook al gedaan heeft in 2014. Volgens Max is Vettel best een goede coureur, maar hij heeft de Germaan naar eigen zeggen nooit gezien als ‘een tovenaar’. Verstappen heeft in het verleden natuurlijk menig robbertje uitgevochten met Leclerc op de karts en als voormalig teamgenoot van Ricciardo kent hij het talent van de Ozzie als geen ander.

Het een zal waarschijnlijk niks met het ander te maken hebben, maar als we ons even laten vangen door het moment heeft Vettel vandaag wel weer even teruggemept. In de kwalificatie at hij Verstappen de kaas van het brood (verslag) om wél een tweede run te kunnen maken in Q3 en de tijd die hij neerzette was uiteindelijk ook genoeg om Leclerc af te troeven. Kan Vettel er dan misschien toch nog een tandje bijzetten en zijn positie bij Ferrari redden, of rijdt Max volgend jaar al voor Ferrari?