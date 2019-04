Waarom Charles Leclerc nu al beter is dan Vettel

We leggen het uit.

Is het voorbarig om dit artikel te schrijven, het weekend nadat Charles Leclerc voor de eerste maal heeft aangetoond de betere coureur te zijn bij het team van Ferrari? Ja en nee. Om maar een voorbeeld te noemen in het voordeel van de “nee”: de wereldpers was na de indrukwekkende seizoensopener van Valtteri Bottas laaiend over de Fin en ging massaal mee in het idee dat De Baard zijn mojo weer had gevonden en Hamilton dit jaar af zou troeven, maar in Bahrein leek alles weer terug bij het oude te zijn.

Voor wat betreft Charles Leclerc durf ik graag te zeggen dat hij niet eenzelfde eendagsvlieg zal worden als Bottas, en wel om de volgende twee redenen. Allereerst is daar Sebastian Vettel, de man die op piepjonge leeftijd vier achtereenvolgende titels won samen met Red Bull Racing. De teamgenoot van Charles Leclerc, die inmiddels aan zijn vijfde jaar bij de Scuderia bezig is, heeft in een half decennium nog weinig weten te presteren. Hij mag dan een aantal bekers naar Maranello hebben gebracht, in Italië wachten ze alweer meer dan tien jaar op de wereldtitel.

Vettel werd ooit gezien als hét nieuwe talent van de Formule 1. De nieuwe Schumacher, zo u wilt. Ook Sebastian, die der Rekordmeister zelfs zijn leermeester en mentor mag noemen, was van plan in de voetsporen van de zevenvoudig kampioen te stappen. Dankzij zijn puike prestaties in de juniorklassen en met behulp van Red Bull kreeg de Duitser in 2006 de kans zijn teen in de vijver der Formule 1 te dopen. Bij BMW Sauber werd hij testrijder, toen Robert Kubica plaats mocht nemen op de stoel van Jacques Villeneuve. Aldaar maakte de in Heppenheim geboren coureur grote indruk in de vrijdagsessies, en later ook tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, waar hij moest invallen voor de geblesseerde Pool. Vettel bewees zich in de periode voldoende om Red Bull ervan te overtuigen hem een kans te geven. Ondanks de relatief belabberde auto kreeg hij het in een Toro Rosso voor elkaar zichzelf in de schijnwerpers te rijden. En dan met name in lastige omstandigheden, waardoor de vergelijkingen met Schumacher alleen maar vaker werden gemaakt.

De hoogtijdagen van Vettel begonnen tijdens de Grand Prix van Italië in 2008. In een door regen overgoten weekend kwam hij bovendrijven en verliet hij de eerste positie geen enkel moment. Niet alleen werd hij de jongste polezitter ooit – dit record heeft hij nog altijd in handen – ook verbrak hij Fernando Alonso’s record van jongste Formule 1-winnaar met krap een jaar.

Vettel werd voor het volgende seizoen uiteraard opgeroepen naar het moederteam. Hier was hij niet alleen de favoriete rijder van de leidinggevenden, hij was ook regelmatig sneller dan teamgenoot Mark Webber. In 2009 werd hij tweede in het klassement, vanaf 2010 tot en met 2013 kwam hij telkens als kampioen uit de bus. De overstap naar Ferrari in 2015 was echter niet wat hij had gehoopt. Wanneer de Italianen geen dominante auto konden bouwen wist Vettel weinig potten te breken, en wanneer ze dit wel deden, slaagde hij er niet in te kapitaliseren. De rust en kalmte die we bij ‘Baby Schumi’ zagen in de dagen dat hij de paddock moest overtuigen van zijn kunnen, lijken steeds verder in de vergetelheid te raken.

Afgelopen weekend, tijdens de Grand Prix van Bahrein, was dit wederom te zien. Het kan inmiddels geen ongeluk meer genoemd worden. Telkens wanneer Vettel onder grote druk komt te staan, lijkt hij eronder te bezwijken. Zijn mentale kracht, die een aspirerend Formule 1-kampioen zo hard nodig heeft, lijkt door de jaren heen te zijn verdwenen. De dagen dat hij meervoudig kampioenen achter zich hield met minder materiaal, of na problemen waanzinnige inhaalraces reed op cruciale momenten, lijken te zijn geteld.

En waar een grote coureur valt, daar staat een ander in de startblokken om zijn positie over te nemen. Het moge duidelijk zijn dat Charles Leclerc geen doekjes windt om zijn debuut bij Ferrari. Waar hij vorig jaar als rookie welgeteld drie wedstrijden nodig had om zijn stempel te drukken, kan hij in zijn eerste jaar bij Ferrari na één raceweekend laten zien dat hij, in tegenstelling tot zijn immer teleurstellende teamgenoot, uit het juiste hout is gesneden. Afgezien van de tweede vrije training en de laatste aantal ronden van de race was hij het gehele weekend veruit de sterkste. Zelfs in de manier waarop hij zijn totaal onverdiende, tragische verlies accepteerde was hij een absolute kanjer.

Het getuigt van een groot coureur die enkel nog groter kan worden. En dat hij zijn wedstrijden nu al indrukwekkender afwerkt dan zijn meer gevierde, ervaren stalmaat, dat zegt veel. Heel veel. Als een verrassing komt het allerminst. Naast het feit dat Charles een natuurlijke gave heeft om een auto zo snel mogelijk over een circuit te kunnen laten glijden, beschikt hij over een voor zijn leeftijd haast onvatbare mentale kracht en capaciteit.

Waar sommige coureurs, zoals Valtteri Bottas en Nico Rosberg, regelmatig op bezoek gaan (of gingen) om te leren kunnen omgaan met de hoge pieken en diepe dalen van de Formule 1 in een poging het maximale uit hun brein te persen, lijkt Charles Leclerc op zijn 21ste mentaal veel krachtiger te zijn dan een groot deel van zijn concurrenten. Na de Grand Prix van Bahrein brachten de camera’s dit duidelijk in beeld. In het heetst van de strijd was hij licht gepikeerd door de problemen, na het parkeren van zijn SF90H ving hij de keiharde klappen van het verlies op als een ervaren zwaargewicht. De frustratie was nauwelijks te bekennen, zelfs een teleurgestelde blik konden de fotografen amper opvangen.

De reden dat Charles Leclerc zich niet snel door zijn emoties zal laten overweldigen maar ze juist buitengewoon goed in de hand heeft, is een veelbesproken onderwerp sinds zijn aankomst in de Formule 1. Het heeft alles te maken met de hartverscheurende verliezen van Jules Bianchi en later zijn vader die de Monegask op jonge leeftijd heeft moeten verwerken. Hoewel het voor Leclerc uiteraard geen eenvoudige opgave is geweest, heeft hij zich met een bewonderenswaardige geest- en daadkracht door deze tegenslagen gevochten.

Leclerc was vanaf het begin van zijn autosportcarrière al een kracht om rekening mee te houden. Stond hij in de karts niet op het podium of ging hij niet met een kampioenschap aan de haal, dan was hij er wel zeer dichtbij. Zijn talent werd opgemerkt door het managementbureau van Nicholas Todt, zoon van Jean Todt, het hoofd van de FIA. Met de steun van Ferrari Driver Academy-coureur en peetvader Bianchi, zijn vader en manager Todt wist hij het ver te schoppen. Eenmaal aanbeland in de single seaters reed hij de sterren van de hemel. Het was echter pas in de GP3 waar hij zijn ware momentum vond. Een jaar na de onfortuinlijke dood van jeugdvriend Jules Bianchi, die halverwege 2015 het leven liet en in coma raakte na zijn smerige crash tijdens de Grand Prix van Japan, won Leclerc het kampioenschap op dominante wijze. En dat in zijn eerste jaar. Toen hij in 2017 de proef op de som mocht nemen in de Formule 2, herhaalde hij het kunstje doodleuk, door uitermate constant te presteren en een aantal magistrale ritten neer te zetten.

Ondanks fenomenale wedstrijden op allerhande circuits, steekt zijn raceweekend op het stratencircuit van Azerbeidzjan met kop en schouders uit boven de rest. In aanloop naar de wedstrijden in Bakoe komt zijn vader namelijk plotseling te overlijden. Hiermee verliest het natuurtalent uit het niets zijn grootste steun en toeverlaat. Tijd om te rouwen geeft hij zichzelf amper. In plaats bij de pakken neer te zitten, besluit hij zijn vader trots te willen maken. Vanuit de hemel ziet Hervé zijn zoon korte metten maken met de concurrentie. Het wonderkind rijdt met een haast onbegrijpelijke wilskracht en de woorden “je t’aime papa” op de helm naar de overwinning in de eerste race. Een dag later doet hij ondanks de reversed grid hetzelfde, maar moet hij na een penalty zijn meerdere erkennen in Norman Nato. Zijn snelle progressie in de Formule 1 mag dan ook geen verrassing heten.

Natuurlijk wil één goede wedstrijd bij het fabrieksteam van Ferrari niet zeggen dat Charles Leclerc de grootste ster zal zijn die de Formule 1 ooit zal zien, maar dat hij zo snel al zijn waarde bewijst in de sport, geeft ons goede hoop voor zijn toekomst. En als we kijken naar de manier waarop hij zichzelf tot nu toe heeft gehandhaaft in de koningsklasse en hoe hij is omgegaan met de gigantische druk, kunnen we niet anders concluderen dan dat hij een wonderbaarlijke toekomst voor tegemoet zal gaan. Zeker nu Sebastian Vettel ogenschijnlijk op zijn zwakst is, zal Leclerc het momentum in zijn voordeel kunnen draaien, om zo de eerste stenen aan zijn imperium te leggen. Of weet de Duitser het tij nog te keren?