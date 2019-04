Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van China 2019

Wie knetterde er vandaag over de baan als een Chinese ratelband?

Ondanks dat Mercedes tot op heden ‘gewoon’ weer twee een-tweetjes gescoord heeft dit jaar, is het op een of andere manier Ferrari dat als favoriet afreisde naar het Verre Oosten. De Italiaanse auto’s gaan zoals Olav Mol zou zeggen ‘als een kogel’ op het rechte stuk, wat naar verluidt te danken is aan zoetsappige brandstof van leverancier Shell. Toto Wolff doet er alles aan om net te doen alsof het een absoluut mirakel zou zijn als Mercedes ook in China weer van team rood zou winnen, maar ondertussen ontpopte Valtteri Bottas zich in de vroege ochtend als de snelste man van VT3.

Max Emilian kwam in diezelfde sessie overigens niet verder dan P7, achter de ontketende Nico Hulkenberg en oude rot Kimi Raikkonen. Teamgenoot Gasly kwam niet verder dan P15. Geen goed nieuws voor Red Bull Racing dus. De zwaarste klap viel echter letterlijk en figuurlijk bij opleidingsteam Toro Rosso. Rookie Alexander Albon die tot nu toe imponeerde met zijn kunsten achter het stuur ging keihard de muur in. Hij zal niet meedoen aan de kwali.

Q1:

De Williamsen gaan als eerste het circuit op. In principe weten de twee coureurs van het Britse traditieteam dat ze alleen een onderling strijdje uitvechten. De rest van de coureurs lijken dit eerst maar even af te wachten voordat ze zelf de baan opgaan. Daarna zoeken ze zelf ook het asfaltlint op.

Ferrari is het eerste topteam dat tijden op het bord zet. Vettel lijkt in tegenstelling tot in Bahrein ook nu de snelste van de twee roden. Maar Mercedes is stiekem gewoon weer sneller dan Ferrari. Max Verstappen laat zien dat hij Red Bull Racing in ieder geval wel boven het middenveld kan eleveren door een net wat snellere tijd dan Vettel op de klokken te zetten. Gasly daarentegen vindt zichzelf terug in het drukke middenveld.

In Q1 is het allemaal echter nog niet zo spannend. Doordat Albon niet mee kan doen en de Williamsen standaard achteraan staan, moeten er effectief uiteindelijk nog maar twee mannen afhaken in deze sessie. Eentje daarvan wordt Giovinazzi, die de botte pech heeft dat zijn team zijn auto niet aan de praat krijgt. De ander is Stroll, die weer Q2 niet weet te halen. Het is niet dat Lance Vance Dance echt veel toegeeft op zijn teamgenoot Perez, maar het is voldoende om buiten de boot te vallen.



De afvallers: Stroll, Russell, Kubica, Giovinazzi, Albon

Q2:

Een bont gekleurd veld zoekt met een dikke 11 minuten te gaan de baan op. We hebben het dan niet alleen over de kleuren van de auto’s, maar ook van de banden. Vettel, Leclerc, Hamilton, Bottas en Verstappen doen een run op de gele medium banden. De rest opteert voor de rode softs. Pijnlijk voor Gasly wellicht, maar de Fransman had in Q1 de snelheid niet om gokjes te wagen.

In de eerste run is de nieuwe en verbeterde Bottas een klasse apart. Hij laat de Ferrari’s een halve seconde achter zich. Teamgenoot Hamilton geeft zelfs een dikke acht tienden toe op zijn teamgenoot. Ongekende weelde voor VB77. Verstappen staat nog net voor LH44 op P4.

Gek genoeg gaat snelste man Bottas vervolgens echter nog wel een keer naar buiten op rode soft banden. Lijkt een gekke beslissing te zijn van team Mercedes, zeker gezien het feit dat Hamilton zijn tweede run op geel doet. Ferrari kiest gek genoeg voor dezelfde gesplitste strategie: Vettel naar buiten op rood, Leclerc op geel. Max laat er ook een setje softs onder schroeven.

Vervolgens zien we drie keer achterelkaar een afremmende coureur in beeld verschijnen op start-finish. Wat de reden ook mogen zijn van dit ‘setje softs vernaggelen’, zowel Bottas, Vettel als Verstappen willen duidelijk geen snellere tijd rijden op de softs dan ze al hebben staan op de mediums. Dan zouden ze daar morgen immers ook op moeten starten. HAM gaat er wel vol voor en laat zien dat zijn eerste rondje gewoon niet zo goed was door met zijn tweede rondje naar P1 te gaan.

Kvyat, Perez, Raikkonen, Sainz en Norris remmen ook niet af voor start-finish, maar komen toch tekort om naar Q3 te gaan. Bij Raikkonen heeft dat kennelijk te maken met wat verloren motorkracht. Dan heeft Alfa Romeo (en Ferrari?) daar dus wellicht toch een probleempje mee dit weekend. Slechts vijf teams halen zodoende Q3, te weten Mercedes, Ferrari, Red Bull, Haas F1 en Renault. Zijn F1 coureurs dat toch slechts zo snel als hun auto’s?

De afvallers: Kvyat, Perez, Raikkonen, Sainz, Norris

Q3:

Deels wel natuurlijk, maar het zijn de fijne nuances de het verschil maken. Onder druk wanneer het écht telt er ook even die snelle ronde eruit peuren bijvoorbeeld, dat is niet iedereen gegeven. Precies dat wordt echter gevraagd in Q3. Maar de grotere vraag van Q3 is misschien wel hoe episch de partymode van Ferrari is. Hoe ver durven de Italianen hun PU op te voeren voor dat ene snelle rondje?

Hamilton is de eerste van de toppers die de een rondje neerzet. Zijn 1:31.570 is niks om je voor de schamen, maar onder in beeld zien we dat Bottas al twee snellere sectoren heeft gereden in het eerste deel van de baan. BOT lijkt de laatste bocht wat conservatief te pakken, maar houdt zeven duizendste van een seconde over op de meet. Terwijl Olav Mol meent dat Bottas in de laatste sector toeslaat, zien we in beeld dat Hamilton daar 1,5 tiende sneller was.

Ferrari en Max lijken zich nu het erop aankomt wederom stuk te bijten op de tijden van Mercedes. De twee Fezza’s en MV33 geven ongeveer een halve seconde toe op de Mercs. Op gepaste afstand volgen Gasly en de rest. Heeft Ferrari gewacht op de laatste run of heeft Toto gewoon wéér met zand zitten gooien?

Hamilton weet dat hij de tijd moet zoeken in het eerste deel van de baan. In sector gaat hij paars. In sector twee gaat hij ook paars. Maar het is net niet genoeg op de meet. Bottas schaaft nog zestien duizendsten van zijn tijd af en pakt de pole! Ferrari komt uiteindelijk nog tot drie tienden van een seconde. Max en zijn team willen iets teveel, waardoor Max te laat over de meet komt om nog een tweede run te doen. Beetje een faal dus, maar Max is wel acht tienden sneller dan Gasly.

Die laatste zat trouwens nog achter Max voor wat zijn laatste run had moeten worden, dus ook hij miste de kans nog een iets betere tijd op de klokken te zetten. Het enige positieve voor de Fransman is dat hij de Hazen en Renaults achter zich weet te houden. Eens kijken of hij morgen in buurt van Max kan blijven in de race.

De volledige uitslag:

1. Bottas

2. Hamilton

3. Vettel

4. Leclerc

5. VERSTAPPEN

6. Gasly

7. Ricciardo

8. Hulkenberg

9. Magnussen

10. Grosjean

11. Kvyat

12. Perez

13. Raikkonen

14. Sainz

15. Norris

16. Stroll

17. Russell

18. Kubica

DNQ:

Giovinazzi

Albon