Koop een Tesla, zie je portemonnee dikker worden

Eigenlijk zou iedereen zo'n ding moeten kopen, aldus de Muskias.

Er zijn natuurlijk al veel redenen om een Tesla te kopen. Je krijgt wat belastingvoordeel, de acceleratie van nul-naar-honderd verloopt vlotjes, andere EV’s bijten zich stuk op de actieradius, linkse meisjes vinden je een toffe peer én de bouwkwaliteit staat op eenzaam hoog niveau. Oké, misschien is een van die dingen niet helemaal waar, maar toch. Volgens Elon Musk is er nu echter nóg een reden om voor een (nieuwe) Tesla te gaan. Volgens hem zijn Tesla’s nu namelijk activa die in waarde zullen appreciëren.

Een en ander heeft te maken met de nieuwe autonome technologie die Tesla sinds kort (ook met terugwerkende kracht) inbouwt in haar modellen. Als optie van (in Amerika) 5.000 Dollar kan je namelijk alvast de hardware kopen die Tesla’s volgens Musk de mogelijkheid geven om volledig zelfrijdend te zijn. Dat is overigens een claim die in 2016 ook al een keer gemaakt werd, maar soit. Nu is het dan echt zover, misschien, mits de software de hardware nog even inhaalt.

Enfin, Elon denkt uiteraard niet in problemen maar in oplossingen, dus dat laatste is wat hem betreft slechts een kwestie van tijd. Dankzij deze toekomstige verbeteringen die Tesla’s zullen ontvangen, zullen de auto’s van zijn bedrijf volgens hem ook in waarde stijgen. In een recente podcast (link) zegt Musk:

The cars currently being produced, with the hardware currently being produced, are capable of full self-driving. I think the most profound thing is that if you buy a Tesla today, I believe you are buying an appreciating asset – not a depreciating asset.

Belangrijk is wel dat Musk geen timeframe noemt voor wanneer je Tesla dan in waarde zal stijgen. Misschien krijgt hij wel gelijk maar moet je er een jaartje of veertig op wachten, tot het moment dat je netjes onderhouden Model S een gewilde klassieker is…