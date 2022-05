Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Miami 2022

Wie voelt zich in 2022 het meest welkom, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami?

Bienvenido a Miami. Het is tijd om een stoel te pakken op een boot in je achtertuin en naar de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami te kijken. Er is veel gezegd over de entourage, maar de hype is echt voor deze F1 race in Amerika. De F1 organisatoren vergelijken het sfeertje zelfs met die in Zandvoort. En zoals wij allen weten: beter dan dat wordt het eigenlijk niet.

Op een nieuw circuit zijn de vrije trainingen altijd extra belangrijk. Je moet immers het circuit even leren en de setup on point zetten. Helaas voor onze held Max Emilian Verstappen, waren zijn trainingen niet vlekkeloos. Max verloor gisteren veel tijd door technische problemen. Daarbij moeten we aantekenen dat MV1 mogelijk zelf het foutje maakte wat de ellende veroorzaakte. Een kusje van de muur zorgde voor een bakwissel uit voorzorg. Die voorzorg bleek echter juist funest te zijn toen de hydraulica vervolgens roet in het eten gooide.

Max mist dus wat track time, maar was wel snel op de momenten dat de Red Bull wel rondging. Datzelfde geldt voor teammaat Perez, maar meer verrassend…ook voor team zilver! Jawel, Das Haus lijkt wat wijzigingen te hebben doorgevoerd die goed uitpakken. In VT2 was Russell zelfs de snelste van het hele stel. Omdat Ferrari er ondanks een crash van Sainz ook weer goed bijzit, krijgen we dus in het beste geval een strijd tussen drie topteams. Zou het echt, of is het alleen maar hype?

Q1

De Hazen en Alpha Tauri’s zetten vroege tijden neer. Het zijn echter de Astons die relatief snel zijn. Sneller althans dan de teams die dit jaar tot op heden hun concurrentie zijn gebleken. Snel blijkt echter dat Ferrari en co toch in een andere liga zitten. Team rood gaat naar de topposities. Ricciardo rijdt een goed rondje en split de rode brigade.

Dan komt Red Bull. Verstappen hing de RB18 in VT3 nog bijna in de muur, maar zet nu een tijd neer waarmee hij een halve seconde los staat van de tweede man. Perez sluit aan op P2, maar is ook die halve seconde langzamer. Dan komt Russell die zich kortstondig op P2 nestelt. Oude tijden herleven?

Niet per se. We zien vervolgens namelijk dat er nog heel veel tijd in de baan zit. Leclerc verbetert de tijd van Verstappen, teammaat Sainz sluit aan op P3 achter Verstappen. De Mercs lijken het echter lastig te hebben om meer tijd te vinden. En Hamilton schuift daardoor weer de gevarenzone in…

Het is een typische situatie waarbij iedereen zo laat mogelijk zijn ronde wil neerzetten omdat de baan beter en beter wordt. Hamilton weet zich in tegenstelling tot in Saoedie-Arabië nu wel uit Q1 te knokken. Hij gaat opeens naar P5. Alonso drukt Vettel in de gevarenzone, maar de Duitser weet zich daar vervolgens ook weer uit te redden. Zo worden Gasly en Bottas richting het gevaar geduwd.

Ocon doet na een klapper in VT3 niet mee, dus moet geweldige vent BOT vooral vrezen voor Albonio, Magnussen en zijn teammaat Zhou. Doch Albon kan na zijn goede resultaten in de vrije trainingen nu niet voor een verrassing zorgen. Sterker nog, hij is deze keer maar nipt sneller dan teammaat Latifi. De Williamsen zijn daarmee klaar. Magnussen lijkt het hele weekend al iets minder snel dan teammaat Schumacher en komt ook dit keer niet tot een geweldig rondje. Zhou tenslotte wordt opzichtig opgehouden bij zijn laatste poging. Zo zijn de afvallers in Q1 bekend.

De afvallers: Magnussen – Zhou – Albon – Latifi – Ocon (DNQ)

Q2

Schumacher, die dus voor het eerst sneller is dan Magnussen in de kwalificatie, trapt het bal af in Q2. Bottas bijt zich stuk op zijn tijd. Sainz en Leclerc zijn wel sneller. Doch andermaal zien we dat Max bij zijn eerste poging de Ferrari’s met gemak aftroeft. En tevens kruipt Perez weer naar P2 op gepaste afstand van onze Max.

Russell heeft kennelijk een probleempje en komt de pit binnen zonder een tijd op de klokken te zetten. Hamilton daarentegen gaat naar P5 en rijdt een tijd die bijna identiek is als die van de Ferrari’s. Doch dat is eigenlijk vrij logisch. Ferrari heeft besloten een setje nieuw rubber te sparen en heeft deze rondjes gereden met gebruikt rubber.

Russell moet daarna dus even aan de bak. Bij zijn eerste poging dat te doen, maakt hij een klein foutje. Dat wordt dus opgaan voor poging twee. Met een goede derde sector, klauwt George zijn weg naar P7. Kan de rest nog wat richting het eind van de sessie? Vettel gaat kortstondig naar P8, maar Stroll is nog sneller. Ook nu zit er duidelijk nog meer tijd in de baan. Bottas gaat naar P5. Norris gaat naar P3. Alonso haalt het net niet, maar gaat wel naar P11. Russell wordt daardoor teruggedrongen naar P12.

Dan is het nog aan Ricciardo om iets te doen wat lijkt op wat Norris deed. Tot op heden was de honingdas net zo snel zo niet sneller dan LN4. Maar DR3 zakt weer door het ijs op het verkeerde moment. Voor de negende keer op rij is zijn jongere teammaat hem te snel af in de kwalificatie. Ook Russell lukt het niet om iets speciaals te doen op zaterdag dit keer. Het narratief dat juwelen-afficionado Hamilton afgeschreven is, kan dus weer even in de ijskast.

De afvallers: Alonso – Russell – Vettel – Ricciardo – Schumacher

Q3

Sit rep: beide Red Bulls en beide Ferrari’s hebben twee sets nieuwe softs. De rest heeft één set. Niet verwonderlijk dus dat we in eerste instantie alleen de topteams het circuit zien opzoeken. De rest houdt het kruit droog voor het eind van de sessie. Hoewel Hamilton en Stroll wel nog een run op gebruikte banden doen om een banker neer te zetten en in het ritme te blijven.

De eerste slag is aan Ferrari. Leclerc gaat naar een 1:29.055. Sainz gaat naar een 1:29.071. Bottas sluit aan op P3, maar is (op gebruikte banden dus) negen tienden langzamer. Verstappen pakt echter de snelste tijd af met een 1:28.991. Nadat we Perez vanmiddag vederen in het achterwerk hebben gestoken, is hij nu duidelijk langzamer dan zijn teammaat. Hij geeft een halve seconde toe en staat daarmee vierde. Hamilton, Norris, Tsunoda, Stroll en Gasly sluiten aan op P6 tot P10.

En dan is het tijd voor de waiting game. Iedereen weet hoe laat het is. De baan wordt beter en beter, dus je wil de allerlaatste zijn die over de meet komt. Zeker nu het weer om een tiende van een seconde gaat. Dat gezegd hebbende wil je niet dat je rondje verkloot wordt door een gele of rode vlag, of doordat je in verkeer gedrongen wordt. Dit aloude dilemma leeft ook in 2022 nog.

Leclerc is de eerste van de toppers die ervoor gaat. Paars in sector 1. Maar Sainz gaat nog harder. Leclerc gaat naar paars in sector 2. Sainz gaat naar groen in sector 2. Wat doet Verstappen…Oh nein! De Nederlander gaat traag over de baan. Weer een technisch probleem? Het lijkt er wel op. Maar in de replay zien we dat Verstappen gewoon een foutje maakt.

Perez moet het nu redden voor Red Bull, want Leclerc gaat naar P1 en Sainz naar P2. De Mexicaan verbetert zichzelf, maar strandt op P4 en op 45 duizendsten van een seconde van Verstappen op P3. De eerste slag vooraan is dus voor Ferrari. Red Bull moet het doen met de tweede rij op de grid, ondanks dat beide bulls binnen een halve tiende van een tel van Sainz staan…

Niet Hamilton maar Bottas is best of the rest. Hamilton gaat wel op voor P6 en is dus duidelijk beter onderweg dan Russell vandaag. Gasly, Norris, Tsunoda en Stroll maken de top-10 compleet. Is het al morgen?

F1 kwalificatie Miami 2022: De volledige uitslag