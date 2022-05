Husqvarna Norden 901 rijtest en video

Lang hebben we moeten wachten op deze Husqvarna Norden 901. Was deze motorfiets echt het wachten waard? Of is het een grote deceptie?

Motorbeurs Milaan 2019

In 2019 presenteerde Husqvarna op de EICMA-motorbeurs in Milaan een prototype van de Norden 901. De complete motorwereld was ‘in love’. Deze motorfiets moest er komen. En dat gebeurde ook, want zie hier de productieversie. We hebben even moeten wachten, maar het moment is daar dat we de Husqvarna Norden 901 kunnen rijden.

Vreemd model voor Husqvarna

Voor Husqvarna is de Norden 901 helemaal nieuw, ook qua concept. We kennen het merk – dat in handen is van KTM – toch vooral van de Svartpilen als naked en de Vitpilen als caferacer. Husqvarna is bovendien een grote naam in de motorcrosswereld maar ook met straatmodellen timmert het merk al aardig aan de weg.

Adventure touring-motorfiets

Nu is daar de eerste adventure touring-motorfiets van Husqvarna. En we kunnen er heel eerlijk over zijn: Husqvarna weet van wanten. Deze machine laat een goede eerste in druk achter. Maar hoe komt dat dan? Sowieso geeft de machine een solide indruk. Hij is opgebouwd uit fraaie materialen en de afwerking is van hoog niveau, vergelijkbaar met zustermerk KTM.

WP Apex-vering

Husqvarna gebruikt ook hoogwaardige hardware, denk hierbij aan een WP Apex upside down voorvork van 43 mm met 220 mm veerweg of een WP Apex schokdemper achter met een veerweg van 215 mm. Grote wielen met een diameter van 21-inch voor en 18-inch achter maken de Norden 901 wendbaar genoeg op het asfalt, maar zorgen ook op onverhard terrein voor veel grip. Het veercomfort is van hoog niveau, rijden over drempels is geen enkel probleem.

Husqvarna Norden 901: de krachtbron

De Husqvarna Norden 901 wordt aangedreven door 899 cc paralleltwin met een vermogen van 105 pk en 100 Nm een koppel. Het blok beschikt over balansassen die trillingen tot een minimum moeten beperken en heeft een onderhoudsinterval van 15.000 kilometer. De tweecilinder is ondergebracht in een licht stalen trellis frame. Waar het bij de Norden 901 een beetje aan scheelt is niet zozeer het motorvermogen. Dat is er zelfs in overvloed. Je bent gevoelsmatig met 150+ pk onderweg.

Gebrek aan sound

Nee, waar de Norden 901 wat punten laat liggen is het gebrek aan motorsound. De machine heeft een wat ‘hol’, inspiratieloos geluid. Een titanium Akrapovic slip-on demper kan vast een hoop schelen, maar standaard zit er niet veel karakter in de soundtrack. We missen wat ‘donkerbruin’ geroffel.

Het rijgedrag en het gevoel dat de machine je geeft maakt een hele hoop goed. Je lacht bijvoorbeeld de ‘ballen uit je broek’ – is hier ook een alternatief gezegde voor dames voor? – als je kijkt naar het gemiddelde brandstofverbruik. De Norden 901 is extreem zuinig.

Wie haalt 500 kilometer?

Dankzij de brandstoftank van 19 liter is het zomaar mogelijk om 500 kilometer af te leggen. Geen grapje: 450 kilometer haalde de auteur van dit verhaal zonder problemen. Als je echt je best gaat doen, moet die 500 kilometer haalbaar zijn. Hierbij dan ook de challenge: wie gaat die 500 kilometer halen?

Nadelen Husqvarna Norden 901

Nadelen, laten we ook die eens benoemen. Want er valt meer te klagen dan alleen over het gebrek aan engine sound. De Norden 901 heeft bijvoorbeeld een extreem klein schakelpookje. Die steekt niet ver genoeg uit, waardoor je soms ‘mis schakelt’ met je linkervoet. Ook de ronde spiegels zijn net te klein waardoor het zicht naar achteren beperkt is.

Het ruitje is niet verstelbaar, gelukkig is er wel een windschermspoiler verkrijgbaar zodat je ook als langere rijder goed uit de wind kunt zitten. En tot slot: de machine heeft geen alarmlichtfunctie om ‘opvallend’ tussen files door te rijden. Vooruit: nog eentje dan. De Husqvarna Norden 901 is niet goedkoop. Hij kost in Nederland minimaal 17.400 euro. In België heb je hem al voor 14.799 euro.

Allemansvriend

Gelukkig zijn het allemaal kleine zaken waarmee de Husqvarna Norden 901 wat punten laat liggen. Overall scoort deze adventure motorfiets van Husqvarna nog altijd uitstekend. Het is een allemansvriend die de rijder trakteert op snaarstrakke besturing en maximaal gevoel van controle.

Zithoogte

De zithoogte komt uit op 854 mm, maar met een verlagingsset is dit terug te brengen naar 832 mm (-22 mm). Ook aan kleinere rijders is dus gedacht. Het zadel kun je bovendien omhoog plaatsen.

Rijmodi

Standaard biedt de 204 kilogram wegende (zonder brandstof) Husqvarna Norden 901 drie selecteerbare rijmodi, te weten Street, Rain, Offroad. Optioneel is een Explorer-modus waarmee je wat dieper in de systemen kunt duiken. Met de Easy Shift-functie kan zonder te koppelen worden op- en teruggeschakeld met de zesversnellingsbak. Doe dit schakelen vooral bij ongeveer 4.000 toeren per minuut. Onder dat toerental kan het systeem soms even dienst weigeren.

Nog meer systemen

Wat heeft de Norden 901 nog meer te bieden? In ieder geval bochten-ABS, hellingshoekgevoelige, volledig instelbare MTC (Cornering Motorcycle Traction Control), een Ride-by-wire gashendel, tubeless spaakwielen en Pirelli Scorpion Rally STR-banden. Kortom: aardig compleet dus. Het TFT-display laat zich goed aflezen. In de video gaan we uitgebreider in op al die systemen. Kijk dus!

Conclusie

Zeg het maar. Neem je genoegen met een 13.799 euro kostende Aprilia Tuareg 660 of Yamaha Ténéré 700 (12.099 euro)? Of investeer je liever wat meer in een KTM, Ducati DesertX of Husqvarna Norden 901. De 901 weet in ieder geval met zijn design, puik afwerkingsniveau, rijke uitrusting, koppelrijke parallel twin en fijne rijeigenschappen te charmeren. Wij zijn fan.