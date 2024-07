EU regelt lithiummijn in Servië; milieuridders ziedend

De EU houdt haar EV droom levend met een akkoord om een gigantische lithiummijn te maken in Servië. Milieuridders zijn echter niet blij, maar ziedend.

Ja, we moeten de wereld redden en de EU overlords hebben bedacht dat dat via EV’s moet geschieden. Een van de problemen is alleen: voor al die accu’s heb je (nog steeds) lithium nodig. En dat lithium, komt voor nu voor 97 procent uit China. Zo waren we vroeger afhankelijk van soms twijfelachtige regimes voor olie. En zijn we dat nu dan voor lithium. Tel uit je winst.

Het winnen van lithium is bovendien niet bepaald de meest schone en nette aangelegenheid ter wereld. Zo’n gigantische mijn is een garantie voor milieuschade. Ook zijn de werkomstanigheden niet altijd verantwoord als je het de ARBO-dienst zou vragen. Voor mensen met een bipolaire stoornis is het ook vervelend; hun medicijn wordt namelijk duurder en soms minder goed beschikbaar.

Klimaatgod

Maar goed, alles moet wijken voor de klimaatgod. En zodoende heeft de EU nu een deal gesloten met Servië, om een blubberdikke lithiummijn te ontwikkelen. Servië is sinds 2012 EU-kandidaatlid. Maar het land onderhoudt ook goede banden met China en Rusland. Bij de verkiezingen vorig jaar was er nog sprake van fraude. Dus volwaardig lid worden van de EU lijkt in principe ver weg. Tenzij er natuurlijk een smeermiddel is.

President Vucic hoopt natuurlijk dat deze deal dat gaat zijn. Hij roept al dat Europese autofabrikanten als Mercedes, Volkswagen en Stellantis voortaan hun Lithium uit Servië kunnen halen. Het mijnbouwbedrijf Rio Tinto moet de mijn gaan uitbaten. Per jaar is de bedoeling dat er 58 duizend ton lithium gewonnen kan worden. Dat is genoeg lithium voor 1,1 miljoen elektrische auto’s.

In Servië controversieel, met name bij…milieuridders?

Je zou dus zeggen dat milieuridders op en neer staan te springen van vreugde. Maar niets is minder waar. Juist vanuit de milieuclubs in Servië is er veel verzet tegen de mijn. Zij zijn bang voor noodzakelijke kap van bossen en vervuild grondwater. Het Servische ‘GroenLinks‘ zegt tegen de BBC:

We fear that Serbia will be sacrificed to provide lithium for electric vehicles that pretty much nobody in Serbia can afford Servische Jesse Klaver

Saillant detail is dat de regering van Servië de bouw van de mijn eigenlijk had afgeschoten vanwege de zorgen om de impact op het milieu. En vanwege protesten van de burgers. Maar het consitutionele hof van Servië, besloot onlangs dat die beslissing ‘prematuur genomen was’. De overheid zou ‘voorbij haar bevoegdheid’ zijn gegaan. En nu komt de mijn er dus alsnog.

EU bonzen vieren feest, burgers balen als een stekker

Bij de aankondiging waren de bonzen, waaronder Bundeskansler Olaf Scholz, Vice President van de Europese Commissie Maros Sefcovic en President Vucic dan ook zeer blij. Zij spraken mooie woorden over het milieu en de toekomst van Europa en Servië. De green deal kan weer door. Een Servische burger deelt echter niet in de feestvreugde. Tegenover DW verklaart deze:

Auto’s voor Europa, batterijen voor de Chinezen en stortplaatsen, ziektes, kanker en wie weet wat nog meer voor de Serviërs. јан модаал

Waarvan akte.