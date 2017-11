Sky Sport: “Verstappen volgend jaar kampioen”

En waarop baseren wij dat?

Ah.. de ‘als-scenario’s’. Volgens huidig Sky Sport Duitsland commentator Marc Surer kan onze Max volgend jaar prima meedoen vooraan, mits Renault hun zaakjes op orde heeft. Dit vertelt hij in een interview met zijn werkgever, in aanloop naar de Grand Prix van Abu Dhabi.

Surer is absoluut geen vreemde eend in de bijt. De Zwitser reed tussen 1979 en 1986 in eerste instantie voor een aantal vrij onbekende teams, maar mocht na een aantal jaar de overstap maken naar Arrows, waar hij zo nu en dan wat punten bijeen wist te sprokkelen. Na een korte stint bij Brabham-BMW keerde hij terug bij Arrows, maar zonder veel succes. Inmiddels laat de expert en analist geregeld zijn mening vallen. Voor wat betreft onze nationale held heeft hij behoorlijk wat goede woorden over.

Voor Verstappen, die de afgelopen races naar het grootste aantal punten van iedereen wist te rijden, ziet hij de toekomst meer dan rooskleurig in. Het probleem ligt echter, zoals inmiddels wel bekend is, bij Renault. Volgens Surer is het noodzakelijk dat de Franse equipe tijdens de winterstop een punt zet achter het tekort aan vermogen dat hun motoren hebben. Ondergetekende lijkt het toch handiger dat ze eerst eens uitvinden waarom hun blokken zo graag het leven laten.

Surer geeft echter wel aan dat de concurrentie volgend jaar een stuk steviger kan zijn dan in 2017. Mocht Renault hun zaakjes op orde krijgen, dan zou het zomaar eens kunnen dat we naast het fabrieksteam ook McLaren in de voorhoede van het veld vinden. Maar zelfs in het geval dat er maar liefst vijf teams om zeges zullen strijden, lijkt Marc er van overtuigd dat Max er met de titel vandoor zal gaan.

Ach ja, eerst maar eens dit weekend zien te overleven, toch?

Foto credit: Red Bull Racing