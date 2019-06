Internationale media over de tijdstraf van Vettel

Is iedereen het met elkaar eens?

Sebastian Vettel heeft gisteren behoorlijk aan populariteit gewonnen door zijn acties op en naast de baan. Nadat de achterkant van zijn Ferrari uitbrak en hij deze met man en macht uit de muur wist te houden, werd hij tot grote ergernis van de kijkers beloond met een tijdstraf van vijf seconden.

Sinds dit feilloze oordeel van de stewards wereldkundig werd gemaakt, heeft iedereen die ook maar het kleinste beetje passie voelt voor de zogenaamde “koningsklasse van de autosport” zijn of haar mening geuit over deze beslissing. Niet alleen op social media wordt de tijdstraf voor de kampioen – die de afgelopen jaren toch bij een behoorlijk deel van de fans uit de gratie is gevallen – gehekeld, ook de meer betrouwbare neuzen wijzen grotendeels in dezelfde richting. Oud-Formule 1-coureurs als Nigel Mansell, Alexander Würz en zelfs ex-teamgenoot Mark Webber zijn het totaal oneens met de penalty. Voor het totaalplaatje nemen we in dit artikel onder de loep hoe de internationale media staat tegenover de beslissing.

Auto, Motor und Sport

We trappen af met de krant uit eigen land – voor Sebastian Vettel dan. Hoewel de Duitsers het constante onderpresteren van Vettel inmiddels redelijk zat zijn, erkennen ze dat het logisch is dat werkelijk niemand de beslissing van de stewards begrijpt. Volgens het blad is er geen expert die het eens is met het oordeel. Dat gezegd hebbende blijft AMS zelf glashelder over het incident: het maakt niet uit of het een terechte beslissing was, uiteindelijk heeft dit foutje Vettel wel de zege gekost.

Welt

Een andere Duitse krant heeft duidelijk minder sympathie voor de viervoudig kampioen. Waar AMS zich redelijk in het midden houdt, neemt Welt een agressieve positie in tegenover Vettel. Volgens Welt heeft Sebastian wederom zijn beheersing verloren, ditmaal zelfs tot in het extreme. Zijn gedrag na afloop van de wedstrijd was infantiel, daarvoor mag hij nog wel een extra straf krijgen. Zelfs wanneer Ferrari alles goed doet, lukt het ze niet de Silberpfeilen te verslaan.

Spiegel

“Erst das Rennen verloren, dann die Nerven,” zo kopt de Duitse krant zijn artikel waarin het de Grand Prix van Canada bespreekt. De titel is echter beduidend polariserender dan het artikel, daarin wordt het incident namelijk van meerdere zijden belicht. Spiegel haalt zelfs een vergelijkbaar voorval aan (Hamilton vs. Ricciardo, Monaco 2016) om toe te lichten dat de FIA niet altijd even helder is in zijn besluitvorming. Wel denkt de krant dat Vettel Hamilton opzettelijk had afgesneden, in een poging ervoor te blijven.

Gazetta dello Sport

Wederom heeft Ferrari zijn kans vergooid. Het is voor de Italiaanse equipe een bittere Grand Prix geweest. Na een dominant optreden op zaterdag wordt een potentieel sterk resultaat alsnog tenietgedaan door een fout van Vettel, die knakte onder druk van Mercedes-rijder Hamilton. De sportkrant is niet per se blij met het oordeel van de stewards, maar respecteert de uitkomst. Vettel had na zijn uitje over het gras niet op de racelijn moeten terugkeren, daarmee schoot hij zichzelf in eigen voet.

L’Equipe

In Frankrijk hebben ze ogenschijnlijk een andere wedstrijd gevolgd, want de krant opent zijn raceverslag met de bewering dat Mercedes ook deze Grand Prix heeft gedomineerd. Hamilton heeft dan gewonnen, de morele winnaar is zonder meer Vettel. Dit erkent ook de krant. Volgens de Fransen maakte de Ferrari-coureur slechts een marginale fout en had hij daarna moeite de auto in het gareel te houden. Door zijn versleten banden was Vettel na zijn penalty jammer genoeg niet in staat een gat te trekken om alsnog van Hamilton te winnen.

Sky Sports F1

Hoewel het voor de Britten een logische zet zou zijn om zich in dit geval achter Hamilton te scharen, gebeurt dit niet. Logisch, gezien de diepe wortels die autosport in het land heeft. De Engelsen zijn bovenal teleurgesteld dat ze van een titanengevecht zijn beroofd. Met onderling negen wereldkampioenschappen had het een geweldig moment geweest voor de rivalen om het uit te bikkelen, maar de ingreep van de stewards gooide roet in het eten.

ESPN

De tweede plaats is voor Ferrari nu nog pijnlijker. Het seizoen is inmiddels zeven wedstrijden oud en de Italiaanse renstal heeft geen enkele Grand Prix kunnen winnen. Na Bahrein was dit de beste kans voor het team om zich te herpakken, maar zover kwam het dus niet.

Bekijk HIER de huidige stand in het wereldkampioenschap.