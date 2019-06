Toyota’s CEO doet stiekem mee aan de 24 uur van Nürburgring

Het is een blijft een absolute baas, die Akio.

Wereldwijd zijn er onnoemelijk veel bedrijven met aan het hoofd een figuur dat weinig voelt voor de industrie waarin hij of zij werkt. Bij Toyota is dit niet zo. Sinds Akio Toyoda, kleinzoon van de oprichter, de teugels in handen heeft, doet hij er alles aan om het merk weer gave auto’s te laten maken. De terugkeer van de Supra is bijvoorbeeld voor een groot deel aan hem te danken.

Dat Toyoda een petrolhead in hart en nieren is, dat mag dus wel duidelijk zijn. De president van de Japanse autofabrikant bewijst het feit voor de gezelligheid dit weekend nogmaals, door deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring.

Akio Toyoda is niet de persoon om een hoop fanfare te creëren in de hoop nadrukkelijk uitgelicht te worden in de media. Hierom liet hij zich inschrijven voor de lange-afstandsrace onder de naam “Morizo”, volgens het automerk een van de “meester testrijders” in zijn rijderspoule. Uit navraag bij Toyota leerde The Drive dat het een pseudoniem is van niemand minder dan de CEO.

Toyoda zal vandaag uitgerekend in de nieuwe Supra aan de start van de 24 uur van de Nürburgring verschijnen. Akio maakt onderdeel uit van een team ervaren rijders uit de Japanse Super GT en het VLN-kampioenschap. Het is niet de eerste maal dat de 63-jarige Toyoda een gooi doet naar een zege in de Groene Hel. Zo kwam hij in 2014 tot een vierde positie in een Lexus LF-A en reed hij een andere keer in een GT86.

Onlangs was Toyoda nog in het nieuws, toen hij werd gezien achter het stuur van de eerste hypercar van het merk. Toyota is momenteel druk bezig met de ontwikkeling van een dergelijke auto voor een nieuwe raceklasse in het World Endurance Championship. Toyoda heeft overigens de enige Century GRMN ter wereld.