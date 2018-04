Vervallen Jaguar XK140 aangetroffen in Gent

Vergeten en verlaten.

Verhalen over barnfinds doen meestal denken aan oude schuurtjes in aftandse landen, maar deze klassieker werd gevonden op een plek niet zo gek ver verwijderd van de Nederlandse grens.

De specialisten van veilinghuis Bonhams troffen een Jaguar XK140 aan in Gent. De auto stond sinds 1999 in deze schuur, waar ook enkele andere klassiekers werden aangetroffen. De Jag werd in dat jaar gekocht door een autoverzamelaar, die kort na de aankoop kwam te overlijden. Blijkbaar had deze man geen nabije vrienden of familie die van zijn passie afwisten, want de auto’s raakten vergeten.

De Jaguar is een bijzondere. Het gaat hier namelijk om een ‘XK140 by Michelotti’. Een Italiaanse ontwerper. Van deze auto zijn slechts drie exemplaren gemaakt. De auto is in zeer slechte staat en moet grondig worden opgelapt. Op 13 mei zal de auto worden geveild in Monaco. Omdat de auto gerestaureerd moet worden verwachten de veilingmeesters dat de klassieker slechts tussen de 10.000 en 20.000 euro gaat opleveren.

Met dank aan Luc voor de tip!