Audi S4-eigenaar is fan van duo penotti

Twee kleuren in een potti.

Mensen die iets speciaals van een nieuwe auto maken. De al niet karige optielist van Audi nóg verder uitbreiden met een aantal exclusieve mogelijkheden. Ik ben er wel fan van, want het levert soms spraakmakende situaties op. Zo ook bij Audi S4, die een two-tone thema in het interieur heeft gekregen.

De eigenaar is een echte fan van de kleur bruin. Het exterieur kreeg deze tint, maar ook het interieur. En hoe. Audi Exclusive werd in het leven geroepen, want de beste man (m/v) wilde het stuurwiel in dezelfde kleur als de stoelen hebben. Say no more! Aldus Audi Exclusive. Het bruin lederen thema werd naast het stuurwiel en de stoelen ook toegepast op de schakelpook en de deurlijsten. Wellicht een beetje too much, maar het maakt de S4 wel lekker opvallend.

Misschien dat ‘ie over enkele jaren als occasion op Mobile opduikt, want de auto zal worden geleverd door Audi Forum Neckarsulm in Duitsland. Helaas deelde de dealer slechts twee plaatjes van de door Exclusive aangepakte S4.