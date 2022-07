Verwacht niet nog een retro speciaaltje van Lamborghini

De Lamborghini Countach LPI 800-4 is een eenmalige actie, geen reden om nu alle Lamborghini’s uit het verleden van een ‘opvolger’ te voorzien.

Het is Lamborghini gelukt om voor elke generatie autofanaat een iconische V12-supercar te bouwen. Het begon met de Miura in de jaren ’60 en ’70, met recht een icoon. Dat werd de Countach, dé supercar van de jaren ’70 en ’80. Die werd dan weer opgevolgd door de Diablo voor de jaren ’90, de Murcièlago was voor de jaren ’00 de posterauto en van de jaren ’10 tot recent doet de Aventador dat werk. Lamborghini denkt vooral vooruit, want elke auto is anders ontworpen, heet anders en moet vooral een kind van zijn tijd zijn. Het gebeurt maar weinig dat Lamborghini serieus wordt over retro-werk.

Countach LPI 800-4

Toch kwam Lamborghini vorig jaar met de Countach LPI 800-4 op de proppen. Een auto die zijn technische basis deelt met de Sián, maar dan de welbekende stylingelementen van de Countach naar 2021 vertaalt. Er worden 112 exemplaren gebouwd en daar is voldoende animo voor, dus wat dat betreft is het een geslaagd project.

Geen extra retro modellen

Lamborghini liet in 2006 al een keer de Miura Concept zien, wat ook best een lekker concept was. Aangezien de Countach dus een aardig goede zet bleek, zou je verder kunnen borduren op dit idee. Lamborghini heeft daar echter geen zin in, zo meldt Stephan Winkelmann Road & Track. Hij bevestigt dat de toekomst belangrijker is. “De Countach was een tof experiment, maar als klein merk moet je vooruit kijken. We zijn niet afhankelijk van ons verleden om de toekomst te creëren.”

In plaats van een gamma vol met retro-nonsens krijgen we dus nieuwe iconen. Tenminste, dat moet blijken. De opvolger van de Aventador krijgt een V12 met hybride-aandrijving, zoals we al zagen in de Sián en Countach. Lamborghini gaat al hun modellen vanaf 2024 ‘op een manier elektrificeren’ en vanaf 2028 komt er een heuse Lamborghini EV. Maar dus geen opgewarmde klassiekers meer.