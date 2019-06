Verzamelaar hangt caravan achter 911 Speedster

Zo kan het dus ook.

Tegenwoordig lijkt het wel alsof alle verzamelaars hetzelfde zijn. Alle wonderlijke klassiekers worden voor honderdduizenden of zelfs miljoenen euro’s verkocht, om vervolgens als museumstukken achter gesloten deuren te verdwijnen en niet meer aangeraakt te worden. Gelukkig zit niet iedereen hetzelfde in elkaar.

De eigenaar van deze schitterende Porsche 911 Speedster, bijvoorbeeld, neemt zijn grijze genotstuk maar wat graag mee naar buiten. Sterker: om op zijn leeftijd optimaal gebruik te kunnen maken van zijn eigendom, heeft hij zelfs een bijzonder zeldzame trekhaak voor zijn Speedster gevonden, zodat hij zijn caravan erachter kan hangen en af en toe een dutje kan doen.

Wereldwijd waren er voor de Porsche 911 Speedster slechts twee trekhaken over die precies op de auto van de verzamelaar pasten. De eigenaar, Volker Schiersch, had dan ook ontzettend geluk dat hij de juiste retrofit-kit op de kop wist te tikken. Toen de trekhaak eenmaal gemonteerd was, besloot Schiersch zijn caravan, een klassieke Hymer Eriba Puck uit 1975, in dezelfde kleur te spuiten als zijn 231 pk sterke Speedster.

De 911 Speedster van de G-serie, met zijn 3,2-liter boxermotor, is niet de eerste Porsche van de man. Schiersch had in het verleden namelijk een 75 pk sterke 356C, kort daarna volgde een 356 Speedster in een fraaie rode kleur. Toen deze 911 Speedster op zijn pad kwam, kon hij de kans niet laten gaan.